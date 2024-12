¿Será Terelu una abuela "helicóptero"? Sus gestos hablan

Terelu Campos está en modo postparto. Lógicamente, a sus 59 años no ha sido madre, solo abuela. Mejor dicho, abuelona, tomando con cariño la palabra que utiliza Cari Lapique para expresar su rol de abuela orgullosa y feliz. Sus compañeros de "¡De viernes!" ironizaron en el último programa sobre su absoluta dedicación desde que su única hija, Alejandra Rubio, ingresó en la clínica Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, para dar a luz a su hijo Carlo, que llegó al mundo en la madrugada del viernes.

La broma vino provocada por la ausencia de Terelu en su programa de televisión, si bien apareció por videollamada para comentar cómo se encuentran la madre y el bebé. Al preguntarle si había coincidido con su consuegra, Mar Flores, la hija de María Teresa Campos respondió que los abuelos habían consensuado con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia los turnos de visita para no saturarles.

Es natural que Terelu y Alejandro Rubio, su exmarido, muestren en público su contento en público por la llegada de su primer nieto. No se han separado de su hija y, dada su juventud, su apoyo va a ser decisivo en su estrenada maternidad. A Alejandro no le ha importado romper su conocida discreción para compartir su felicidad. "He ido muy temprano, estaban los dos durmiendo, tranquilidad porque todo ha salido bien, estoy muy orgulloso de mi hija y de Carlo, están muy unidos, el parto ha ido fenomenal", declaró a la salida del hospital.

Lo que despierta las suspicacias de sus compañeros periodistas es la entrega absoluta de Terelu. ¿Qué tipo de abuela será? ¿Será una abuela helicóptero? Con este nombre, helicóptero, se conoce e a los padres que sobreprotegen a sus hijos por miedo a lo desconocido y por una necesidad de tenerlo todo bajo control. No es el caso con Alejandra Rubio, una mujer independiente desde muy joven, al menos física y económicamente. Como abuela, Terelu sí parece dispuesta a monitorizar y a hacer suyos esos primeros pasos de la crianza del pequeño Carlo. Eso es lo que insinuaron con sus indirectas en el programa en el que colabora cada viernes. Lo de si será una abuela helicóptero, tigre o medusa mejor lo dejamos para los americanos y su abrumadora habilidad para simplificar algo tan complejo como la crianza de un hijo.

La felicidad reina en la familia de las Campos después de un año difícil que comenzó con la ausencia de la matriarca, María Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023, y continuó con los desagradables enfrentamientos entre Carmen Borrego y su hijo.