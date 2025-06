Tito Valverde cumple 50 años de profesión: "En mi matrimonio hay mucha comprensión y aguante"

Es uno de los actores más populares de nuestro país. Tito Valverde celebra sus cincuenta años de profesión protagonizando la película “Votemos”, en la que interpreta el personaje de un taxista muy peculiar, miembro de una comunidad de vecinos que se encuentra con el dilema de aceptar a un nuevo inquilino que padece ciertos problemas de salud mental.

“Es un filme magnífico en el que salen todas las miserias de sus protagonistas, sus reacciones al ver que entra alguien en sus vidas con una enfermedad mental. Mi papel es maravilloso, he disfrutado mucho haciéndolo. Soy un taxista jubilado y ha sido un trabajo muy intenso. ..”

Lo peor, los madrugones que se daba para ir a rodar.

Es que me levantaba a las seis de la mañana porque me recogían a las siete, y así durante cinco semanas. Llegué a plantearme no trabajar (risas).

¿Le pesan mucho sus 74 años?

Los llevo discretamente regular. Depende de con quien me compare… Digamos que vivo tranquilo y feliz con mi mujer. Y afortunadamente me puedo dar el lujo de elegir los trabajos que más me interesen.

¿No siente deseos de jubilarse?

Un actor no se jubila nunca, le jubilan cuando ya no interesas al público. Y yo veo que sigo interesando.

Tito Valverde y María Jesús Sirvent Gtres

¿De qué papel se siente más satisfecho tras este medio siglo de trayectoria artística?

Quizá el que me ha aportado más satisfacciones haya sido el de la serie “El comisario”, que me permitió tener una gran estabilidad económica. Fueron diez años magníficos, lo que me ha dado más sustento vital es la televisión.

Con su esposa María Jesús acaba de cumplir cuarenta años de feliz matrimonio…

Nos juntamos cuando los dos éramos adultos y hemos sabido valorar las cualidades del contrario. Nos vimos y enseguida nos dimos cuenta de qué estábamos hechos el uno para el otro, nos une el amor, la ternura, el cariño… todo. Los dos tenemos mucho carácter y dejamos aparcada la rutina. Hay mucha comprensión e incluso aguante.