Tito Valverde y su esposa: 40 años de unión sentimental y profesional

Llevan juntos cuarenta años, compartiendo amor y profesión, pero Tito Valverde y su esposa, María Jesús Sirvent, se encuentran por primera vez en el cine, como protagonistas de la película “Camino de la suerte”, en el que son también marido y mujer. “Al principio, María Jesús no quería hacer el papel, no entraba en sus planes volver a trabajar después de veinte años retirada, pero la convencimos para que aceptara y somos la pareja protagonista de la película. Es la primera vez que coincidimos en el cine. Y ha sido un trabajo muy gratificante para los dos, fíjese que nos conocimos hace cuarenta años interpretando a los marqueses del Castañar en una obra de Galdós… hacíamos de marido y mujer y llevamos el matrimonio a la vida real”.

Tito Valverde y María Jesús Sirvent Gtres



Pregunta: Cuarenta años de felicidad.



Respuesta: Muy felices. Teniendo la cabeza en su sitio y sin dejarse llevar por falsas tonterías. La vida nos juntó cuando los dos habíamos rebasado la barrera de los treinta…



P: ¿No se plantearon ser padres?



R: Sinceramente, no. Ya no era tiempo de tener hijos. No hemos tenido ese deseo grande.



P: ¿En una profesión como la suya en la que vemos tantas rupturas, cuál es el secreto para seguir juntos después de tantos años?



R: Quererse. No hay ningún secreto, todo depende de cada uno, tener voluntad y querer a tu pareja, y tonterías las justas…



A Tito Valverde le veremos también en dos producciones para Amazon y Netflix: “Una es una historia basada en la España rural y la otra consta de dos episodios centrados en el famoso atraco al banco central de Barcelona en los que interpretaré a un general de la Guardia Civil".