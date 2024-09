Todos los detalles de la boda jerezana de Ana Cristina Portillo

Veinte años después de la muerte de su madre, Sandra Domecq, su hija pequeña, Ana Cristina Portillo, contrae matrimonio con el ingeniero Santiago Camacho. La boda tendrá lugar este sábado en la catedral de Jerez y asistirá lo más florido de la alta sociedad andaluza. La fiesta posterior se celebrará en la finca de los abuelos maternos de la desposada.Ana se muestra feliz de reunir en su enlace a sus tres hermanas, Eugenia, Claudia y Alejandra, y al padre de estas, Bertín Osborne. El cantante se considera un segundo padre para la contrayente. La madre, Sandra, fue una mujer extraordinaria con la que tuve la suerte de mantener una gran amistad. Adoraba a sus niñas, como ella las llamaba, y era un ejemplo de sensibilidad y ternura.

Ana Cristina aseguraba hace unos días en una revista que afronta su paso por el altar «entre tranquila y un poco estresada por los preparativos». ¿Llevará algún objeto de su madre? «Si lo hago, será algo relacionados con sus últimos momentos. Pero más que una pieza suya, alguna que me recuerde a ella en un día tan especial. Sigue siendo mi guía…», decía. Y reconoce que «a pocos días de mi boda, no soy consciente de que llega ese gran momento. Un día en el que estaré acompañada por todos los que me apoyan y quieren». En un emotivo gesto, confiesa que sabe que su madre estará su lado «espiritualmente en el altar». La joven descubre su faceta profesional: «diseño estampados a partir de mis dibujos y acuarelas, persiguiendo la originalidad y unicidad de cada diseño. Y la autenticidad inherente de lo realizado a mano».

Ana Cristina Portillo Domecq con sus hermanas Instagram

Ella misma ha pintado y personalizado las telas que se han convertido en trajes para sus hermanas y amigas, alrededor de 25, en lo que, en el fondo, es un deseo de participar al cien por cien en el vestuario de sus más allegadas. No será así con su vestido de novia, que lleva la firma de Jorge Acuña.

Es una de sus hermanas, Eugenia, quien asegura a LA RAZÓN que «todos estamos un poco nerviosos, pero muy contentos con la boda de Ana, con muchas ganas de que se celebre». Y añade: «Es mi hermana pequeña y le tengo un enorme cariño. El sábado será un día muy especial y seguro que nuestra madre estará presente de alguna manera. Todas la echamos muchísimo de menos». De su futuro marido, Santi, recalca que es un hombre muy paciente, con los pies en el suelo, mientras que ella es mucho más impaciente y reactiva. Su pareja trae la calma y la serenidad a esta unión que ya dura siete años.

El 14 de septiembre Bertín nos confirmó que «claro que voy a ir a la boda, no puedo faltar, Ana es como una hija más para mí». También la gran protagonista deja muy claro que «Bertín es muy importante en mi vida, es el padre de mis hermanas y le quiero muchísimo». Me viene a la mente algo que dijo Ana hace un año: «Mis hermanas y yo tenemos una relación fabulosa, y se lo debemos a mi padre, a nuestra madre y a Bertín». A la hora de definirse, lo hace con tres simples palabras: sincera, natural y transparente. Y está convencida de que «mi madre estaría orgullosa de verme tan feliz».