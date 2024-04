El clan Osborne se va de boda: todos los detalles del enlace matrimonial de Ana Cristina Portillo

Buenas noticias para el clan Osborne. Ana Cristina Portillo, la hija pequeña de Sandra Domecq y Fernando Portillo, pasará por el altar junto a Santiago Camacho el próximo 28 de septiembre de este año, tal y como ha desvelado en exclusiva a la revista "¡Hola!". La ceremonia religiosa será en la Catedral de Jerez de la Frontera, el mismo lugar en el que la joven fue bautizada y donde se casaron sus hermanas, las hijas de Bertín.

Después de siete años de relación, la pareja ha decidido unirse para siempre en matrimonio y poner el broche de oro a su romántica historia de amor. Tras el oficio, comenzará el gran banquete nupcial en la finca Santiago, propiedad de sus abuelos Beltrán Domecq y Ana Cristina Williams, lugar con un gran valor sentimental para la novia. Allí fue donde vivió su madre Sandra y sus hermanas también celebraron sus bodas en la finca familiar.

Ana Cristina Portillo. Gtres

Según ha desvelado Ana Cristina Portillo a la anterior revista citada, aunque le ha costado mucho dar el paso de casarse, ya que le parecía "imposible", se ha vuelto "loca" pero está muy "contenta" y viviendo en una "nube" desde oficializó su compromiso. Sus hermanas también están eufóricas por el enlace matrimonial de su hermana pequeña y, tal y como ha relatado la novia, Eugenia Osborne fue una de las primeras en enterarse de la feliz noticia. "Todas se pusieron a llorar de la emoción", ha confesado la joven.

Aunque no ha revelado la lista oficial de invitados, Ana Cristina Portillo ha declarado que tiene "tres familias": la de Bertín, la de su padre, y la de su madre, a la que echa muchísimo de menos y que tendrá muy presente en el día de su boda con Santi, al que todo el mundo adora. "En la primera lista me han salido unos cuantos invitados. Y como soy su única hija, mi padre va a invitar a varios amigos con los que también tengo mucha relación y me hace ilusión que vengan. Y tengo muchas amigas del colegio de Sevilla, las de Jerez, de cuando vivía allí, luego de la universidad, del trabajo... Es un caos", ha declarado sobre los asistentes a su enlace matrimonial.