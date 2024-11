Cayetano Rivera carga contra el gobierno por su gestión de la DANA y hace una proposición a los afectados: "No estáis solos"

Cayetano Rivera ha sido el último celebritie en sumarse a la gran ola de solidaridad con los afectados por la catastrófica DANA que ha arrasado el levante español. Desde el pasado miércoles, numerosos rostros conocidos se han volcado con los afectados y víctimas del desastre natural, ayudando como voluntarios y aportando su granito de arena, como Miguel Ángel Silvestre, Lola Índigo o Mar Flores.

A punto de cumplirse una semana de la tragedia, el torero se ha pronunciado por primera vez en redes sobre la situación que atraviesan los afectados por la DANA y no ha dudado en mandarles un mensaje de aliento y apoyo en estos momentos.

"Queridos hermanos de la Comunidad Valenciana. Acompaño en el sentimiento a todos los que habéis perdido seres queridos. Siento también la angustia de todos los que esperáis noticias sobre los que aún siguen desaparecidos sin olvidarme de quienes han perdido sus casas, sus negocios, la esperanza...". "El paso de la DANA me ha pillado fuera de España pero me consta por gente que ha ido a ayudar como mi amigo Nacho Trillo, que la realidad de la tragedia supera la información que llega", explica.

"También quiero deciros en este tiempo de desamparo que no estáis solos y que pese a la frustración de ver como nuestro gobierno nos da la espalda, hay mucha gente como mi amigo preocupada de verdad por la salud y bienestar de las personas sin importarle el color de su partido", sentencia el torero, señalando la gestión del gobierno. "Aunque para entonces las necesidades serán otras, me ofrezco desde ya a torear uno o los festivales que hagan falta para intentar aportar en lo que pueda. Valencia en mi pensamiento y en mi corazón", finaliza el diestro, ofreciéndose a torear por la causa.

Los famosos, indignados con la gestión

Fabiola Martínez, Paz Padilla, Violeta Mangriñán o Vicky Martín Berrocal han sido algunas de las tantas celebrities que han mostrad públicamente su descontento por la gestión política de la DANA. "¿Por qué no se utilizan todos los recursos disponibles? ¿Por qué no están las calles llenas de camiones despejando y limpiando? ¿Por qué aún hay pueblos que no han sido asistidos y no tienen comida, ni agua? Pero, ¿qué le pasa a éste gobierno? ¿En serio hace falta pedir ayuda? Mi indignación me llena de rabia y la frustración", escribía hace unos días la modelo venezolana sobre el asunto en Instagram.