Victoria Federica lo da todo en el cumpleaños de Roca Rey con Tomás Páramo y María García de Jaime

Andrés Roca Rey está de celebración. Este lunes 21 de octubre alcanza los 28 años, una fecha muy especial que ha querido festejar rodeado de sus amigos. El encuentro tuvo lugar este fin de semana y acudieron algunos de sus íntimos, rostros muy conocidos de las redes sociales. Por supuesto, allí se encontraba Victoria Federica de Marichalar, incondicional tanto en sus corridas en Las Ventas como en su cumpleaños. Tampoco faltaron Tomás Páramo y María García de Jaime, que la semana pasada recibieron un premio de la revista “Forbes” que les fue entregado por el torero.

Allí, Roca Rey charló con LA RAZÓN y puso de manifiesto lo importante que son sus amigos para él. “Hay días en los que uno no puede faltar en la vida, y hoy ha sido uno de ellos. Aunque me esté recuperando no podía dejar de entregarles este premio a Tomás y María. Hay amigos que se convierten en familia, la familia que uno elige. Yo llegué a España sin conocer a casi nadie, y ellos, junto con Pablo Castellano, María Pombo o Victoria Federica se han convertido en mi familia española. Nuestros mundos son muy diferentes, pero yo les explico de mi profesión, y ellos de la suya. Al final lo importante es que compartimos unos mismos valores”, dijo a este periódico.

Los que no pudieron estar fueron Pablo Castellano y María Pombo. El matrimonio se encuentra en Punta Cana celebrando también el cumpleaños de la influencer, que se estrenó en la treintena el pasado 17 de octubre. Invitó a más de 20 amigos a un viaje increíble por el Caribe que duró cerca de una semana. De vuelta en España, han celebrado otro cumpleaños, el de Matilda, hija de Marta Pombo, y por tanto su sobrina y, además, ahijada.

Roca Rey celebra su cumpleaños con amigos, entre los que se encuentran Victoria Federica, Tomás Páramo o María García de Jaime Redes sociales

En cuanto a Roca Rey, han sido varios los rostros conocidos que han querido felicitarle públicamente, y entre ellos se encuentra Berenice Lobatón Domínguez, hija de Paco Lobatón. “Otro año más aprendiendo de ti… Felices 28 al mejor amigo del mundo”, ha escrito la joven junto a una recopilación de bonitas imágenes en las que aparece junto al torero.

Roca Rey sigue recuperándose de la grave cogida que sufrió hace dos semanas en la plaza de toros de Las Ventas. Sufrió una “cornada con dos trayectorias de 15 cm cada una en la parte posterior del muslo derecho, que causó destrozos en los músculos isquiotibiales y el glúteo mayor, además de contusión en el nervio ciático”, recogía el parte médico, lesiones que todavía le obligan a caminar cojeando.