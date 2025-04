Toni Cantó recuerda cómo superó el duelo por la muerte de su hija por culpa de un kamikaze

Toni Cantó dejó el mundo de la interpretación para dar el salto a la política. Ha estado durante 12 años dando mucha guerra desde la tribuna y siendo uno de los activos políticos más mediáticos y controvertidos con sus declaraciones. Ahora vuelve a echar mano de su profesión como actor, con un trabajo que sigue compaginando con su labor como colaborador de televisión.

Esto le hace estar de plena actualidad, aunque en su pasado hay capítulos que aún no han curado por completo y de los que sigue hablando en sus entrevistas más íntimas, como la que le ha llevado ahora a recordar la muerte de su hija Carlota, fruto de su relación con Eva Cobo. Era su hija mayor, la cual perdía la vida con tan solo 18 años, víctima de un accidente de tráfico provocado por un kamikaze. Esto le hizo saber en sus propias carnes cuál es el dolor más incapacitante que puede experimentar una persona. En su caso, la gente que le rodeaba fue quien pudo salvarle.

Toni Cantó, director de la Oficina del Español La Razón

Así se sobrepuso del duelo Toni Cantó

El político y actor ha querido confesarse sobre cómo libró su propia batalla mientras transitaba por los infiernos. La muerte de su hija a los 18 años de forma tan injusta en la carretera le sumió en una depresión. Logró reponerse apoyándose en otras personas que sufrieron su misma tortura: “Primer viviendo un infierno, pero a mí me salvó la gente. Conocí a una red de personas a las que les había pasado lo mismo que a mí, que habían perdido a un hijo y me decían ‘Toni, quiero que sepas que a mí me pasó’”. Esto le ayudó a entender lo sucedido para después lograr aceptarlo y convivir con tan dolorosa ausencia.

“Te juro que hubo una época en la que todos los días me paraba alguien en la calle y me llamó mucho la atención la cantidad de gente que había pasado el infierno que estaba pasando yo y había salido. Me ayudó muchísimo”, relata a ‘El Mundo’. “Cuando me quejo de la parte negativa que para mí siempre ha tenido la fama, me obligo a recordar lo importante que fue para mí el cariño de la gente en mi momento más oscuro”, añade. No se le borrará jamás de la mente esos momentos, cuando perdió a su hija en un accidente de coche en Barcelona, ciudad en la que ella vivía mientras estudiaba Dirección y Administración de Empresas en ESADE.