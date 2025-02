El topo de Anabel Pantoja, cada vez más acorralado

El drama que viven Anabel Pantoja y David Rodríguez, con una investigación abierta para conocer cómo se originaron las lesiones que presentaba su hija en el momento de su ingreso, se ha convertido en una novela detectivesca. Debería acudir el carismático Hércules Poirot para arroja luz en el último enigma creado en torno al caso: ¿quién filtra información? ¿quién desveló muchos de los detalles relativos a los días en los que permanecieron en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria?

En las últimas horas, no dejan de ser aparecer aprendices de este hombrecito meticuloso y con muchas células grises en el cerebro, dispuestos a aportar algunas pistas que podrían ser decisivas. Belén Esteban levantó la liebre en su programa, "Ni que fuéramos Shhh", y desde entonces son muchos los famosos que cargan con el sambenito.

Raquel Bollo asegura que ella no es el topo de Anabel Pantoja Europa Press

Una de ellas, Raquel Bollo, señalada en alguna otra ocasión por su cercanía a la familia Pantoja y su popularidad. No obstante, ella defiende su lealtad. "No la busques aquí", ha declarado a los reporteros hoy refiriéndose a la "topa". Ha aclarado que sigue apoyando a la sobrina de Isabel Pantoja, pero sin dar ningún detalle más. "Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. He sido bastante clara", ha zanjado.

Dulceida manda un emotivo mensaje de apoyo a Anabel Pantoja Europa Press

Otra de las interrogadas ha sido Dulceida y la respuesta ha sido similar. "De eso no tengo ni idea, yo lo único que sé es lo que le voy preguntando a ella sobre la niña, que es lo que me interesa, es lo importante". También su amiga Susana Molina, una de las personas del círculo más íntimo de Anabel, ha desmentido el rumor que apunta hacia ella como la topa. "Voy a ser súper sincera porque yo luego no duermo, porque cuando llego a casa le doy vueltas a la cabeza por si he dicho algo que no debo o no he sido agradable y se me ha entendido mal. Yo a mi amiga la quiero muchísimo y si ella ha decidido no hablar sobre el tema no voy a ser yo la que lo haga".

Hay más nombres bajo sospecha. Kiko Matamoros señaló a Amor Romeira, otra de las amigas que más cerca han estado de la pareja desde que la niña tuvo que ser hospitalizada, pero criticada por el colaborador por su ansia de protagonismo. Todas las pesquisas parecen ir en un mismo sentido. Anabel podría tener más cerca de lo que quisiera a ese topo o topa con la lengua suelta y, como diría el gran Joaquín Sabina, la falda muy corta.