Así ha sido la cita secreta de Bertín Osborne y Gabriela Guillén en el domicilio del presentador de Madrid

Bertín Osborne ha sido uno de los protagonistas de las portadas de la crónica social de nuestro país esta semana. Después de que Encarna Navarro el pasado 19 de septiembre diese una exclusiva en "Espejo Público" sobre la supuesta relación sentimental que había mantenido con el presentador a lo largo de estos últimos 15 años, el ex de Fabiola Martínez volvía a estar en el ojo del huracán mediático, a escasos meses de convertirse en padre junto a Gabriela Guillén, la joven fisioterapeuta con la que rompió antes de saber que traerían un bebé al mundo.

Y hoy, la revista "Diez Minutos" ha llevado en portada las fotografías de la cita secreta de Bertín y Gabriela en el domicilio del presentador de la capital después de que la joven se sentase en el plató de "Y ahora Sonsoles" para defender al padre de su hijo después del huracán que supuso el testimonio de Encarna Navarro. Este reencuentro entre los futuros padres se produjo el pasado 21 de septiembre, tal y como ha detallado la anterior revista citada, y duró aproximadamente 1 hora y media. "Llegó en su coche, no se escondió ni se mostró molesta con los fotógrafos. Llego a las 12:03 y se marchó a las 13:37 horas", detallan en "Diez Minutos".

Parece ser que ha habido un acercamiento entre ambos a escasos tres meses de convertirse en padres. La modelo está embarazada de seis meses y, aunque no ha sido un embarazo tranquilo por el boom mediático que supuso la noticia, se encuentra feliz y con ganas de que nazca ya el niño. Así hablaba de Bertín Osborne un día antes de su inesperado reencuentro en "Y ahora Sonsoles": "Es injusto todo lo que se ha hablado de él porque a mí siempre me ha tratado muy bien". Además, aseguró que le ha dado "lo más maravilloso" que tiene: "No fue algo buscado pero yo adoro a mi bebé. Y Bertín se va a hacer responsable de todo. Si él quiere estar en el parto, yo encantada". Después de estas palabras y halagos... ¿Existe alguna posibilidad de que se produzca una reconciliación entre ambos?