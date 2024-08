La triste despedida de la hija de Carla Duval tras la muerte de su hermano

El hijo mayor de Carla Duval, Juan Carlos Rojas, ha fallecido estos días a los 36 años. El sobrino de Norma Duval padecía desde hace tiempo una durísima y profunda depresión por la que "decidió irse", dejando un profundo vacío en los suyos. Durante los últimos años esta "crisis emocional" se vio agravada sin que nadie pudiera ayudarle, ni siquiera sus hermanas gemelas, Paula y Andrea que están devastadas.

Ha sido una de ellas, la que, a través de su perfil en las redes sociales, le ha rendido su particular despedida. Unas fotos en las que aparecen los tres hermanos y el siguiente texto: "Siempre, siempre, siempre", como queriendo resaltar que dejando claro que siempre estará en su mente. Pase lo que pase.

Los tres hermanos sufrieron pronto la pérdida de sus padres, por lo que Norma Duval tuvo que hacerse cargo de ellos como si fuera una segunda madre. La hermana de la vedette falleció en 2010 de un cáncer de útero y seis años después, su padre, a causa de un infarto.

Así se despidió de su padre ocho años atrás

"Papá, has sido, eres y serás siempre el hombre al que más voy a poder llegar a querer en este mundo. Hemos podido disfrutarte cinco años más, pero al final has ido al cielo con mamá y ahora ya estáis los dos juntos ahí arriba. Si de una cosa estoy agradecida al mundo es de los padres tan maravillosos que he tenido y la lección de vida tan grande que me han dado cada uno", apunta ella.