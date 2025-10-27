La última confesión de Mar Flores sobre sus hijos pequeños: "No han tenido un padre que les envenene la cabeza hablándoles mal de su madre"

Mar Flores ha concedido una de sus entrevistas más personales en "El Mundo" este fin de semana. La modelo, a corazón abierto, se ha sincerado con el anterior medio citado un mes después de salir a la luz "Mar en calma", sus memorias que tanto han dado de qué hablar estas últimas semanas.

La reacción de sus hijos pequeños a sus memorias

Tal y como ha explicado la modelo, sus cuatro hijos pequeños han reaccionado de manera muy diferente y que han crecido con ella. "No han tenido un padre que les envenene la cabeza hablándoles mal de su madre y han visto cómo soy: una madre cariñosa, luchadora, a la que le revienta que no sean personas educadas o que traten mal al que es más débil". La madre de Carlo se siente muy satisfecha de la educación que ha inculcado a sus hijos y desvela que es "perfecta" su relación.

El papel de Carlo Costanzia

"No tuve la oportunidad de educarle como yo quería porque se lo llevó su padre y ha faltado un espacio vital para que me conociera como realmente soy", ha señalado Mar Flores sobre su hijo mayor. Aunque se siente valiente por haber contado su historia en un libro, también ha reconocido que se ha sentido "ingenua". "Con el mayor no ha servido para nada", ha deslizado.

Carlo Costanzia reafirma su apoyo incondicional a su padre tras su demoledora entrevista desmintiendo a Mar Flores Europa Press

Según la modelo, sus últimas confesiones sobre su primera exmarido han supuesto para su hijo Carlo "una carga para él que no he sabido valorar, pero también hay que pensar que la violencia se puede ejercer sobre una mujer a través de su hijo Ahora tiene nombre, violencia vicaria, pero cuando a mí me sucedió no sabíamos ni que existía, nos era imposible detectar cuando éramos víctimas de eso".

Los Gemeliers hablan de la relación de Mar y Carlo

Madre e hijo se encueran inmersos en la grabación de " 'DecoMasters", el nuevo programa de TVE de decoración y diseño de interiores. Mar y Carlo comparten programa con Gemeliers y este fin de semana, los artistas han desvelado cómo es la verdadera relacioón de la modelo y el novio de Alejandra Rubio, desmintiendo rotundamente su supuesta mala relación.

"Se quieren un montón, tienen... buena complicidad, por lo menos es lo que nosotros estamos viendo", revelaron Gemeliers sobre Mar y Carlo. Según los andaluces, "se llaman todos los días" y "no es verdad" que el actor haya querido abandonar el programa para no estar al lado de su madre: "Es más, te digo, te prometo que son uña y carne. Bueno, lo vais a ver vosotros".