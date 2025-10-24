Irene Rosales comparte la primera imagen junto a Guillermo, su nueva pareja

La calma parece haber llegado, por fin, a la vida de Irene Rosales. Después de meses de rumores, especulaciones y silencios calculados, la exmujer de Kiko Rivera ha decidido dar un paso al frente y compartir con el mundo la primera imagen junto a Guillermo, el hombre que ha vuelto a despertar en ella la ilusión. Una fotografía que irradia serenidad y complicidad, y que marca el inicio de una nueva etapa para la influencer sevillana.

La separación de Irene (34) y Kiko (41) tomó por sorpresa incluso a quienes llevaban años siguiendo los vaivenes de su relación. Tras una década de amor, hijos en común y más de un altibajo mediático, ambos decidieron poner punto final. "Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa", confesaba ella recientemente en una entrevista con Semana, una frase que, más allá del dolor, reflejaba su madurez y la claridad con la que afronta este nuevo capítulo.

Historia en segundo plano

Hace unas semanas, Lecturas publicaba en exclusiva las primeras imágenes de Irene con su nueva pareja, un empresario sevillano de perfil discreto llamado Guillermo. Su empresa, curiosamente, fue la encargada de colocar el césped en la casa que compartían Kiko e Irene, aunque la relación entre ambos se habría afianzado tiempo después. Hasta ahora, Rosales había mantenido su historia en un discreto segundo plano, tratando de proteger a su pareja de los focos mediáticos que tanto la han desgastado.

Primera foto que Irene comparte junto a Guillermo Instagram

Pero este viernes, con una naturalidad que sorprende y emociona, Irene ha decidido dejar de esconderse. En su cuenta de Instagram, compartió una fotografía con Guillermo acompañada de una frase tan sencilla como reveladora: "Ayer todo eran risitas. Hoy arrastramos cansancio". Un mensaje cotidiano, pero que sus seguidores han interpretado como una declaración de felicidad en toda regla.

Durante las últimas semanas, Irene ha ido dejando pequeñas pistas sobre su estado emocional. Reflexiones sobre la resiliencia, el amor propio y las segundas oportunidades han llenado su perfil, cada vez más luminoso. "La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. Es aprender a bailar bajo la lluvia", escribió en una de sus publicaciones más comentadas, una frase que coincidía -casualmente o no- con una imagen similar que Guillermo había compartido poco antes.

Lejos de los platós y del ruido mediático que rodea al clan Pantoja, Irene apuesta por una vida sencilla, centrada en sus hijas y en esta nueva ilusión que la acompaña con discreción. Tal y como adelantó el periodista Kike Calleja, el empresario ya ha sido presentado a su círculo más íntimo. "Estuvo en el cumpleaños de una de sus hermanas, en Castilleja de la Cuesta. Se lo ha presentado a amigos y familia. Estaba muy integrado. Era uno más", reveló el reportero.

Con esta primera imagen, Irene no solo oficializa una relación, sino también una nueva etapa vital. Atrás quedan las sombras de un matrimonio marcado por la exposición pública. Ahora, la sevillana parece haber encontrado en Guillermo algo que no busca titulares ni portadas: la calma. Y, por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa lo dice todo.