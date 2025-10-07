Yola Berrocal sobre su encuentro con el Rey Juan Carlos: "De repente te mira con esos ojitos"

La vida más íntima del Rey Juan Carlos está a punto de ver la luz, y es que el emérito ha decidido que, después de que todos hayan hablado sobre él, quiere contarlo todo en primera persona: "Me roban mi historia", llega a decir en el prólogo para justificar su libro. Sus escándalos con la Agencia Tributaria y sus líos de faldas con Corinna o Bárbara Rey han sido el detonante para que el padre del rey Felipe dé el paso, y ya tiene nombre y fecha: "Reconciliación" iba a salir el 12 de noviembre, pero tras algunas peticiones de modificaciones por parte del monarca, desde Planeta han decidido atrasarlo unos días, definitivamente saldrá, si nada lo impide, en la primera semana de diciembre, tal y como ha publicado El Confidencial. Llega con polémica a pesar de que todavía no ha visto la luz, y aún es un misterio a quién nombrará el Rey en su libro. Pero un nombre que podría salir es el de Yola Berrocal, que ha confesado que estaría encantada si así ocurriera.

Nunca imaginamos que Yola y el rey pudieran haber coincidido, pero sí lo hicieron y fue hace años, y así lo ha contado ella: "Me encantaría salir en sus memorias, cuando le vi en ARCO", ha contado este lunes en el photocall de 'De caperucita a loba', y lo cierto es que recuerda aquella anécdota con mucho cariño. "Él era Rey, iba con la reina Sofía e iba con el alcalde de ese momento (Alberto Ruiz Gallardón). ARCO es enorme, y justamente pasó por donde estaba mi stand. Me pasó justamente por delante, y además yo estaba al lado de mi madre. Y entonces le dije 'mira, este es mi stand y esta soy yo. Y se quedó mirando, así muy simpático", revelaba a Europa Press. "De repente te mira con esos ojitos", ha añadido.

Lo más llamativo de todo es que el Rey sabía quién era ella, aunque no es de extrañar, porque a principios de los 2000 Yola estaba muchas horas en televisión: "Yo me quedé sorprendida, sí. Además, yo creo que hacía poco había sido 'Hotel Glam' (2003). Imagínate, que eso lo veía todo el mundo. Y sí, sí, me reconoció. No me lo imaginaba. Pero bueno, justamente cuando va pasando y de repente te mira con esos ojitos así muy amable, muy simpático, tan cercano...", ha recordado con nostalgia. Una anécdota que no le importaría que saliera en su libro de memorias, si él lo considera, porque el encuentro fue de lo más cercano a juzgar por lo que contó después: . "Yo creo que le di dos besos, no lo recuerdo muy bien, (pero) hicieron fotos y vídeos. Están ahí", ha recordado divertida.

Efectivamente, tal y como contó Yola, ese encuentro en ARCO con el rey Juan Carlos ocurrió, concretamente en el pabellón 14 de Ifema. Y sí, hay fotos. Fue en el año 2008 (5 años después de 'Hotel Glam', aunque por aquel entonces Yola era una colaboradora habitual en televisión y era conocida por todos, incluso por el Rey). La ahora representante de famosos fue la protagonista de la pintura 'La Maja de Yola', una obra de grandes dimensiones donde aparecía ella como protagonista de un cuadro emulando a 'La Maja desnuda' de Goya, del artista Antonio Ortega, y que presentó la galería austriaca Elisabeth & Klaus Thoman. Su precio era de 14.000 euros.