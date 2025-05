Yola Berrocal triunfa como representante: "No me queda tiempo para el amor de pareja"

La carrera de Yola Berrocal como representante de famosos está siendo de lo más fructífera. En su empresa, Yola Berrocal Management, aparecen como "clientes" desde Claudia Bavel a Sonia Monroy, Marlene Mourreau, Innocence, Las Mellis, Adans Peres, Fani Carbajo, Rody Aragón, Mari Cielo Pajares, Coyote Dax, Fresita, Alex Guita, Hugo Sierra, Michael Terlizzi, Killen Nielsen, Charlotte Caniggia y su hermano mellizo Alex, o Roberto Liaño. Ha sido el "affaire" de Claudia con Iker Casillas el detonante que ha puesto en candelero a Yola, desvelando su nueva vida como agente de personajes populares. Eso sí, sin abandonar su profesión de cantante y colaboradora de programas televisivos.

"Claudia está siendo el personaje del año, es una mujer carismática que ha nacido para hacer televisión. Se maneja y comunica muy bien, tiene empatía, transmite con facilidad, y esto es lo que tiene que tener una buena comunicadora", avanza.

Marlene es muy inquieta. ¿Se deja llevar bien?

Sin problemas. Es una gran profesional y una bellísima persona… por dentro y por fuera. Una diva. Me encanta. Ahora está de gira por España con su show y como colaboradora de televisión.

¿Inocence?

Es una mujer muy sensible y dulce. Con un interior muy bonito. Acaba de sacar una canción preciosa, "Do de pecho", dedicada a Carlos Marín…Tiene una voz privilegiada.

Las Mellis son muy divertidas. Si contaran todo lo que saben de Isabel Pantoja sería un bombazo.

Pero están enfocadas en su carrera como cantantes y en su labor de reporteras televisivas.

¿Qué hace ahora Fresita?

Ha sacado una canción con su novio, y trabaja en un programa de televisión en Cataluña. Además, también saca un tema con su pareja Mari Cielo Pajares…

¿Y Coyote Dax?

Empezamos ahora con la promoción de "No vuelvas más", su nuevo tema, que va a ser todo un éxito.

¿Cuál de sus representados es más fácil de llevar y quién es el más problemático?

Todos son estupendos, ninguno da problemas. No hay ni uno que me ponga las cosas difíciles.

¿Qué es más rentable, trabajar como representante o como artista?

Cómo artista, porque me represento a mí misma y me quedo con el cien por cien de mis ganancias. En el caso de management solamente queda el veinte por ciento,

¿Tiene pareja sentimental?

No me queda tiempo libre para el amor de pareja. De todas formas, ni lo busco ni lo quiero. Soy muy feliz con el cariño de mi familia. Gracias a los míos, amor no me falta.