La influencer Marta Lozano, embarazada de su segundo hijo: "El amor se multiplica"

La brisa del Mediterráneo, un atardecer dorado y una familia que se expande. Así han querido compartir Marta Lozano la noticia de su segundo embarazo, con una puesta en escena tan cuidada como espontánea: un breve vídeo en la playa junto a su marido, Lorenzo Remohi, y su pequeño Lorenzo, su primogénito de apenas un año y medio. "El amor se multiplica", escribía la influencer junto a las imágenes, que en cuestión de minutos han inundado las redes de ternura, corazones y felicitaciones.

Fue el 16 de abril de 2024 cuando Marta y Lorenzo daban la bienvenida a su primer hijo, iniciando una nueva etapa marcada por la maternidad y un amor que parece crecer con la misma naturalidad con la que ella comparte cada capítulo de su vida. Hoy, ese amor suma un nuevo protagonista. Fiel a su estilo, Lozano ha optado por una comunicación íntima y visual, repitiendo la fórmula que ya empleó en su primer embarazo: una historia familiar narrada desde la inocencia. Entonces, su sobrina revelaba la noticia con la frase: "La tía Marta tiene un bebé en la tripa". Esta vez, ha sido su hijo quien toma el relevo, tocando la tripa de su madre y preguntando con curiosidad: "Toc, toc, ¿bebé?".

Dulce momento

La noticia llega en un momento dulce, tanto personal como profesional, para la creadora de contenido. A lo largo de este año, Marta se ha consolidado como uno de los rostros más influyentes de la moda española. Su presencia en los desfiles de París y Milán ha sido constante, convirtiéndose en una habitual del front row de firmas como Isabel Marant, Max Mara, Alberta Ferreti o Diesel. Nadie sospechaba nada, y es que la influencer supo mantener su secreto con discreción entre photocalls, viajes y alfombras rojas.

Lorenzo Remohi y Marta Lozano, junto a su hijo Instagram

Ademas, Lozano continúa construyendo un sólido imperio digital que trasciende las redes. Su firma de belleza, Glowfilter, se ha convertido en referencia para una generación que busca productos honestos y sofisticados. En paralelo, ha debutado como diseñadora junto a la marca de calzado Mustang, y ha deslumbrado en el Festival de Cine de Venecia, donde su presencia fue de las más comentadas.

Galardonada como Mujer del Año en los Premios Vanitatis 2023, la influencer vive un momento de plenitud que trasciende la pantalla. las felicitaciones no se han hecho esperar: "Me muero, os amo tanto", escribía su inseparable amiga Teresa Andrés Gonzalvo, mientras Tomás Páramo añadía un cálido "Enhorabuena" y Mery Turiel celebraba con un "Me alegro muchísimo".

Con esta nueva etapa, los llamados "Lorenzanos" amplían su familia y, con ello, la historia de amor que nació en redes y se consolidó con una boda que conquistó millones de likes en 2022. Hoy, Marta Lozano confirma lo que sus seguidores ya intuían: su vida, lejos de detenerse, sigue iluminándose. Porque en su mundo, la felicidad siempre se multiplica.