Carmen Lomana se sincera sobre la relación con Antonio tras su presentación oficial: "Estoy feliz"
La socialité asistió a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan acompañada por su pareja, protagonizando su primer posado público
Carmen Lomana vuelve a estar de nuevo ilusionada en el amor. La socialité mantiene una relación sentimental desde hace unos meses con Antonio Gutiérrez, un inspector de Hacienda de 77 años que fue novio de Marta Chávarri. Su noviazgo va viento en popa y cada día más consolidado. Tanto es así, que la televisiva presentó oficialmente a su nueva pareja este sábado 4 de octubre, durante la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Ambos protagonizaron su primer posado y derrocharon complicidad ante las cámaras.
Carmen Lomana, en su mejor momento sentimental
Tras el enlace del duque de Arjona, Carmen Lomana se ha sincerado sobre su relación con Antonio durante el último coloquio de "Encuentros en la casa" en la Casa de León en Madrid.
"Estoy muy feliz. Si tienes una compañía al lado, si tienes una persona que te quiere, te cuida y es muy simpático, pues bueno, estás muy bien, te complementa. Pero yo cuando estoy sola, estoy muy bien también", ha confesado ante los micrófonos de Europa Press.
Sin ganas de pasar por el altar
A pesar de estas en un buen momento sentimental, la propia Carmen Lomana descartó tener planes de boda con Antonio al ser preguntada sobre el asunto a su llegado al enlace de Cayetano y Bárbara. "Yo no, yo ya no. A mí ya se me ha pasado el arroz para casarme", declaraba la socialité. Aún así, bromeó con que su pareja se quiere casar ya", pero recalcaba que "yo soy un poco dura de pelar, pero todo es coger el gustillo".
