Curro Romero recibe el alta hospitalaria: "Tiene que seguir el tratamiento en casa"

El torero Curro Romero ha recibido el alta hospitalaria este viernes tras permanecer casi una semana en el Virgen de la Macarena de Sevilla a consecuencia de una neumonía que contrajo después de padecer covid-19. El diestro ha abandonado la clínica en silla de ruedas y acompañado de su mujer, Carmen Tello, que ha permanecido inseparable a su lado.

“Está muy bien, está contento y deseando llegar a casa”, ha indicado su esposa ante los reporteros de la agencia Europa Press, luciendo una enorme sonrisa, aunque también ha matizado que “tiene que seguir el tratamiento en casa, pero todo está muy bien”.

Además, Tello Carmen ha confirmado que la recuperación que ha tenido su marido ha sido muy rápida porque “nada más llegar aquí dieron con la neumonía que tenía y se lo atajaron bien". El diestro, según recalca su mujer, “quiere vivir, le gusta la vida, y las personas que quieren vivir, luchan mucho”.

En este sentido, Carmen Tello mostró su desagrado ante quienes intentaba consolarla aduciendo a la edad de Curro Romero, como si la enfermedad fuera menos dolorosa a partir de los 90 años: “Me dicen ‘bueno, es que es muy mayor’. ¿Y a mí qué me importa que sea muy mayor? Me da igual. Se quiere igual con 90 que con 40”.

Curro Romero recibe el alta hospitalaria acompañado de su mujer, Carmen Tello Europa Press

El diestro contrajo convid-19 hace unos días y, aunque su evolución era positiva, en la madrugada del lunes se complicó su estado con mucha tos y fiebre alta, por lo que desde su entorno se decidió trasladarlo de urgencia al centro médico, donde ha pasado varios días “en observación y aislamiento”.

Este mismo miércoles, la periodista Beatriz Cortazar adelantaba en el programa de Antena 3 “Y ahora Sonsoles” que el torero había sido trasladado a planta debido a su mejoría, y dos días después se ha marchado con su mujer a su domicilio para descansar y recuperarse del todo.