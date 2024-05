Iker Casillas, cinco años después del infarto: "Se aprende de todo. Te das cuenta que estamos preparados para partir de cero"

Cinco años después de sufrir un infarto agudo de miocardio, Iker Casillas recuerda aquel terrible momento con una cierta angustia: “Estaba entrenando con el Oporto y sentí un fuerte dolor en el pecho. Me caí al suelo, no podía casi respirar y me retorcía del dolor. Tras el infarto tuve que empezar de cero. No solamente dejé el fútbol, sino que me cambió la vida radicalmente. Pase de entrenar todos los días a no poder dar un paso sin agotarme".



Pero no es un hombre que se venga abajo con facilidad y confiesa que “de todo se aprende y te das cuenta de que las personas estamos más preparadas de lo que parece para comenzar de cero. No era la primera vez en mi vida que volvía al principio, pero siempre aposté por mí, por lo que soy y por quien quiero ser. Para salir adelante tienes que saber dónde estás ubicado y valorar lo que antes no valorabas tanto".

Iker Casillas Gtres

Iker, afortunadamente, goza hoy de buena salud, se cuida muchísimo y sigue una dieta alimenticia saludable. Este jueves se presentó como embajador de Fontanel Zero Sodio, reconocida por la Fundación Española del Corazón como una bebida que contribuye a mantener estable la tensión arterial. El mítico ex portero del Real Madrid lanza un mensaje del todo significativo: “hay muchas veces en las que te caes, te levantas, te reinventas y siempre tienes que empezar de cero. Nunca tires la toalla…”. Y desvela que “hacer deporte me cura la ansiedad desde que me di cuenta de que no podía competir. Si me quedara parado me cambiaría el carácter y el humor.”