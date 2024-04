¿Irías a un bar a hacerte la cera? Te contamos la última tendencia en Estados Unidos

“En Los Angeles, Carrie Bradshaw, se siente desnuda después de que una reputada esteticista de cera, la famosa pero ininteligible Alice, le hiciera un brasileño extremo”. Así reza el brief de uno de los episodios de “Sex and the City”, que fue donde Carrie/Sarah Jessica Parker, puso de moda el “Brazilian Wax”, en un país, Estados Unidos, donde los centros de depilación con cera siempre han estado ligados a los tratamientos de belleza.

¿Os acordáis del musical “Hair”?

La generación “Boomer” se liberó al dejarse crecer el cabello. Los hombres tenían pelos afros y las mujeres se negaron a afeitarse las piernas. Fue una brecha generacional definida por volverse rebelde y peludo. 'Déjala volar con la brisa y que se quede atrapada en los árboles', cantaban, 'dale un hogar a las pulgas, en mi cabello'. Para las adolescentes, “Hair” bien podría ser una película de terror.

“¿No se afeitaron las piernas?”, preguntan horrorizadas… La sola idea hace estremecer a su generación. A los Boomers, Gen X y Gen Y les han seguido, al parecer, Gen Wax, Gen Shave y Gen Brazil. No les interesa el pelo. Ni siquiera les gusta en los muslos o en la parte superior de los brazos. Preferirían no tenerlo cerca de sus partes privadas. Según una estadística comúnmente citada, la mayoría de los estudiantes universitarios en los EE. UU. (80 por ciento) ahora se eliminan todo o parte del vello púbico.

Esto ha dado lugar a un nuevo conjunto de palabras de jerga, como muchos lectores sabrán: “Vajazzling” y “pejazzling” se refieren a la decoración de las partes íntimas recién depiladas con purpurina, cristales y tatuajes. De manera algo infame, hace unos años, un salón de la ciudad de Nueva York comenzó a vender el Foxy Bikini, que básicamente pegaba piel de zorro en el área púbica de una mujer por un precio elevado, algo que me recordó cómo las mujeres en la corte de Versalles en Francia alguna vez reemplazaron sus cejas con pieles de ratón.

Está el “manzilian”, que elimina todo el vello de la zona púbica de los hombres. (También se conoce como boyzilian.) Y luego están las “gummies”, que es como los salones de belleza a veces se refieren a las partes privadas que dedican cada vez más tiempo a depilar.

Junto con la jerga han llegado nuevos productos y servicios. No es fácil afeitarse la espalda usted solo, y además hay mucha gente que no sucumbió en su momento al láser y si lo hizo, solo se depiló lo imprescindible.

Los estudios lo confirman, la cera en USA sigue siendo el método más utilizado para eliminar el vello desde la raíz, proporcionando un efecto suave y duradero durante varias semanas. Las ceras de depilación han experimentado una notable sofisticación en los últimos tiempos. Las calidades de estos productos han mejorado considerablemente, ofreciendo formulaciones más avanzadas y efectivas, elaboradas a base de ingredientes naturales como la cera de abejas, resina de pino o colofonia, y aceites vegetales.

Además la depilación a la cera no tiene contraindicaciones específicas y es adecuada para todo tipo de fototipos, desde pieles claras hasta oscuras.

Esto significa que personas con diferentes tonos de piel pueden beneficiarse de la depilación con cera sin preocuparse por posibles efectos secundarios o complicaciones.

También en ciudades como Los Angeles están en auge las esteticistas que se convierten en verdaderas técnicas (con una buena técnica no produce dolor, o el mínimo) que ofrecen una experiencia más allá de la simple eliminación del vello, en su centro o bar ya que incorporan protocolos relajantes, utilizando diferentes técnicas (dependiendo de la zona a tratar y el tipo de cera) y dando a elegir diferentes aromas y tipos, o incluso alegrar la experiencia con un maravilloso efecto visual, como el de las ceras de textura elástica en perlas con purpurina y efecto glow. El objetivo es crear un ambiente agradable y relajante.

Rita Ora se suma a la tendencia

Así lo decía Rita Orá en “Into The Gloss”: "Si no estoy trabajando y maquillándome, esa es mi oportunidad para hacerme una mascarilla para el cabello y una mascarilla facial, y hacerme la depilación con pinzas y con cera y todo eso...”.

Y también Eva Longoria...

Eva Longoria siguió la tendencia de “Sex and the City”: “Hazte una depilación brasileña. Mejora el sexo en cuanto a los orgasmos. Es como la diferencia entre esto (se toca ligeramente el brazo) y esto (se frota el brazo). Créeme, la primera vez que lo hice, la técnica me hizo la mitad y le dije '¡Detente!' Ella dijo, 'Siéntate, tengo que terminar.' Pero luego se vuelve más fácil. Cuanto más lo haces, menos vello vuelve a crecer. Pero sí, me encanta. Lo recomiendo totalmente. Todas las mujeres deberían probar una depilación brasileña al menos una vez”, dijo en “Cosmopolitan” en octubre de 2005.

“La piel es el órgano más grande del cuerpo, y es importante acabar con el vello, pero no con la piel”, nos comenta Ana Laura Vázquez, técnica de Starpil, líder mundial en tratamientos depilatorios, marca que inventó el Roll-On (el preferido en los hombres, y utilizado en zonas grandes, como las piernas y espalda; aunque se utiliza a mayor temperatura que la cera de baja fusión, al aplicarse con una tira más fina se enfría de forma casi inmediata y el calor no se percibe).

Más allá de Starpil (MayStar Group), una marca muy consolidada en América, Brasil o Rusia es Coral Wax, cera de textura elástica indicada para ingles y axilas, el polvo de coral que ayuda a unificar y mejorar el tono de la piel aportando luminosidad.

Pure Vegan, acompañada de un protocolo especial llamado “Conscious waxing”, donde previamente a la aplicación de la cera, realizamos un masaje en las piernas con bambuterapia, para activar la circulación, o la línea “Caléndula” higienizante, con propiedades antisépticas: “Nuestra línea de Alta Gama es con activos neurosensoriales, activos de origen natural como el aceite de Tamanu que ayudan a recuperar la piel al momento”.

En conclusión, elegir un bar de belleza en lugar de un salón tradicional para depilarse ofrece numerosos beneficios. El servicio personalizado y especializado, el acceso a productos y técnicas exclusivos, la meticulosa atención al detalle y el ambiente relajante hacen que la experiencia del beauty bar sea verdaderamente única.