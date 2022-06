La guía definitiva para decidir (según tu tipo de piel) que depilación es la mejor según expertos

El verano llegó oficialmente y, por lo tanto, es momento de estrenar todos los bikinis y bañadores que hemos comprado en las rebajas. Durante todo el año, nos gusta presumir de piel bonita, brillante, hidratante y bronceada, pero mucho más en verano y con nuestra nueva ropa de baño. Ya te habrán avisado tus amigas, pareja e incluso madre, de ir a la piscina o bajar a la playa, si vives en una zona costera, y a lo mejor has dicho que no porque no estás depilada. No te preocupes, porque con el paso del tiempo y la llegada productos pensando para el cuidado de la dermis, el proceso de depilar es fácil, sencillo y no hay dolor. Seguro que recuerdas a tu madre, hermana mayor e incluso tú, calentando la cera y sus consecuentes gritos. Este método es el peor, porque deja la piel con rojeces y muy irritada.

Si tienes dudas en relación con cuál es el mejor método de depilar, no pierdas detalle. Nosotras hemos elaborado una guía (teniendo en cuenta el tipo de piel), que te será muy útil para conseguir el mejor resultado. Olvídate de la opción del láser y dejar tu cuenta en números rojos. ¡Vas a alucinar!

La depilación fácil es un tema viral en TikTok. A miles de mujeres, de diferentes edades, le salen vello en la cara y ya no es un complejo. En las redes sociales se habla con naturalidad y te dan consejos de cómo eliminar este pelo incómodo.

En La Razón Lifestyle hemos hablado con Leonor Cano, experta en el cuidado de piel. Nos han indicado qué productos son los mejores. ¡No pierdas detalle!

“Toca el momento de aprender qué método de depilar es el mejor, según el tipo de piel. La depilación no tiene que ser un momento para sufrir” afirma Leonor Cano, experta en el cuidado de la dermis y nos indica que “al igual que tenemos mucho cuidado con el sol, también tenemos que tenerlo con la depilación”

KIT DE DEPILACIÓN (9,95 €)

Pack de depilación. FOTO: estrid

“Si tienes una piel delicada y no has encontrado un buen método de depilación, yo siempre aconsejo Estrid”, describe Leonor y nos explica que “deja un efecto de piel suave al momento, gracias al cabezal de cinco cuchillas. Por cierto, son unisex”.

CREMA DEPILATORIA (8,99€)

Crema depilatoria para pieles grasas. FOTO: bottega verde

“¿Tienes la piel grasa? El mejor método para depilar tu piel es la crema depilatoria”, señala y explica que “aplicando el producto en la zona que quieras depilar y con la ayuda de la espátula que viene con el producto, verás que el resultado es el más óptimo”.

GUANTE CORPORAL (19,95€)

Guante corporal para eliminar vello. FOTO: Decolores

“Durante el verano nos da miedo dañar la piel bronceada y perder color, pero con el guante corporal no tendrás problema”, justifica la experta y prosigue afirmando que “es una solución que tenía que existir hace mucho tiempo, porque ahorras tiempo, dinero y dolor”.