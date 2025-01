Jeimy Báez pone en jaque a Alejandra Rubio: una revelación y un consejo envenenado

Alejandra Rubio está en una burbuja de felicidad desde que se convirtiese en madre el mes pasado. Su hijo ha trastocado sus esquemas y requilibrado sus prioridades, lo que le mantiene ahora alejada del trabajo y, con ello, de las innumerables polémicas que arrastra el clan Campos. Este jueves por la mañana se ha vuelto a enfrentar a las preguntas de los reporteros, después de salir de una clínica de estética a la que acudió a mimarse un rato, tomándose un descanso de su nueva intensa rutina como mamá. Ahí ha respondido a las preguntas de los reporteros, reconociendo que su hijo le reclama cada minuto del día, lo que le impide mantenerse informada y poder hacer juicios de valor como si estuviese trabajando en un plató de televisión. Y es que eso le sella los labios. A pie de calle tiene menos ingenio y menos ganas de afrontar polémicas. Mucho más cuando sale a relucir el nombre deJeimy Báez. Escuchar el nombre de la exnovia de Carlo Costanzia le crispa y le hace huir estrepitosamente.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio posan tras convertirse en padres por primera vez Europa Press

La hija de Terelu Campos no quiere atraer los problemas ahora que en su vida todo tiene aroma a bebé. No quiere hurgar en el pasado ni dejar que otros marquen la actualidad en su vida, pues considera muy alejado de sus preocupaciones lo que haga la joven que un día ocupase el corazón del padre de su hijo. Jeimy Báez dio el salto a la fama cuando Carlo Costanzia fue señalado como novio de Alejandra Rubio, nada más publicarse sus primeros besos en una revista del kiosco rosa. Lo hacía para reclamar su puesto, decir lo mal que se había portado el hijo de Mar Flores con ella y, de paso, ensuciar un tanto la felicidad de la pareja. Ponía sobre la mesa los mensajes que su exnovio le mandó cuando ya estaba saliendo con Alejandra, lo que en su opinión podría tratarse de un motivo de peso para no confiar en él.

Jeimy pone en duda en ‘GH Dúo’ la autenticidad de los sentimientos de Carlo Costanzia con la madre de su hijo. Se basa en los mensajes que recibió cuando se produjo su ruptura y comenzó con Alejandra Rubio, que a modo de bomba soltó en el reality. Avisa a la colaboradora de que “salga corriendo” y que no caiga en sus redes, consejo tardío teniendo en cuenta que han traído un hijo al mundo y forman ahora una familia aparentemente feliz. “Cuando lo dejamos me siguió escribiendo, me decía que no se podía creer lo que nos estaba pasando. Que siempre me iba a guardar en el alma o algo así”, le confesaba la concursante a Ion Aramendi, parafraseando a Carlo al poner sobre la mesa que le confesó que “siempre ibas a ser el amor de su vida”. Es ahí cuando la joven le advierte a la hija de Terelu que tenga cuidado, que no se confíe: “Con la experiencia que yo tuve le diría que salga corriendo”.

Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia TardeAR

Alejandra Rubio ha prefirió guardar silencio y no entrar en confrontación con Jeimy Báez. No quiere acrecentar la polémica, como así ha hecho en las anteriores incursiones televisivas de la joven. En plena baja por maternidad, la colaboradora está alejada de los platós, también de las polémicas. Pero no su tía, Carmen Borrego, que sí ha querido entrar al trapo y responder a la compañera de juego de su hijo, José María Almoguera: “Puede hablar lo que ella quiera, lo que me llama la atención es que meta a Alejandra en la ecuación. Siempre mete a Alejandra o a alguien de la familia”. Con ello apunta a un presunto interés de la joven de ganar popularidad, más allá de no haber olvidado a su ex: “Chica, supéralo. Alejandra está tranquilísima, esos mensajes nunca quedaron claros, hay algunos que estaban manipulados”, recuerda. Y es que la veracidad del testimonio de Jeimy ha estado en alguna vez en entredicho tras haberle pillado en alguna que otra mentira en sus visitas a los platós de Telecinco.