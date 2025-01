¿Carmen Borrego ha abrazado a su hijo antes de ‘GH Dúo’? Así se despide de José María Almoguera

Carmen Borrego está de los nervios, aunque guarda la compostura frente a las cámaras de su programa, ‘Vamos a ver’. La colaboradora comienza el año con cierta tregua con su hijo, José María Almoguera, con el que ha comenzado a estrechar lazos después de meses en pie de guerra. Una buena nueva que ha llegado días después de confirmarse el fichaje sorpresa del vástago para participar en ‘GH Dúo’. Aun no se conoce quién le acompañará en la experiencia, seguramente no le gustará ver quien entre por la puerta. La hermana de Terelu Campos ya ha dejado claro que no será ella y, de hecho, afronta la tarea de ver a su hijo en el reality como una espectadora más, pues ni tan siquiera se le ha brindado el papel de defensora. Pese a todo, ella está optimista, aunque reconoce que “quedan muchas cosas que hablar”. Pero el tiempo se le agota, pues este jueves 2 de enero comienza el programa. ¿Han mantenido esa conversación pendiente? ¿Se ha despedido de ella?

José María Almoguera y Jorge Javier Vázquez Mediaset

Nada más terminar el vídeo introductorio preparado por el programa se le aborda con tan decisiva cuestión. ¿Hubo despedida? “Claro que se ha despedido”, sentencia Carmen Borrego radiante de felicidad, con una sonrisa de oreja a oreja. Continúa detallando que “además yo no he parado de darle consejos, soy muy pesada. Yo creo que en los meses que hemos estado distanciados él habrá descansado, porque yo como madre soy muy pesada. Te llama treinta veces. Esto tal, lo otro tal”, reconoce, permitiéndose ahora bromear al hablar con actitud mucho más relajada sobre su relación con su hijo. Se nota que efectivamente ha habido un acercamiento, que las aguas han regresado a su cauce, aunque ahora vuelven a separarse.

Lo hacen por tiempo indeterminado, en función de la valía que demuestre José María Almoguera como concursante de reality. Carmen Borrego ya le ha asaltado con un sinfín de consejos para que tenga éxito en su aventura y pueda disfrutar de la experiencia: “No te agobies, si te agobias sal al jardín, llévate bien con todos. No eres responsable de la gente que a mí no me quiere y espero que la gente que a mí no me quiere no le haga responsable a él”. Continúa mostrando sus mejores deseos para su vástago, a quien el público tiene por fin la oportunidad de conocer mucho más en profundidad, más allá de sus incursiones en el kiosco rosa o en televisión: “Yo quiero que a José se le conozca, creo que es un tío noble. Lo va a pasar mal, porque José es hiperactivo y el estar encerrado lo va a pasar mal”.

Carmen Borrego Vamos a ver

Carmen Borrego se está preparando psicológicamente para ver a su hijo en la diana de las críticas por su paso por el reality. Podrá verle las 24 horas en ‘GH Dúo’, pero también el resto de españoles podrán valorar en directo a José María Almoguera, lo que conlleva sus riesgos: “Yo creo que es muy difícil cuando tu hijo hace algo mal, yo creo que hay que reconocerlo, pero ver a la gente hablar mal de tu hijo, yo creo que le hace sentir mal a cualquier madre, no solo a mí. En estos momentos en el que las cosas están mejor, ya he dicho que quedan conversaciones que hay que tener. Pero bueno, sí que ha habido un acercamiento, él ha estado en casa, no lo voy a negar”, reconoce que finalmente han podido estrechar lazos, después de tanto tiempo separados. Así cierra un 2024 que ha sido muy doloroso para ella, pero consiguiendo lo que ya daba por imposible. “Yo en Navidad tan solo pedí un deseo y el deseo se me ha cumplido, porque las cosas están mejor. Yo desde que voy a intentar, en la medida de lo posible, defenderle. No ser como algunas madres que, aunque hagan algo mal lo defiendan –“Raquel Bollo, por ejemplo”, apuntan entre sus compañeros de plató-, yo creo que lo bueno de la defensa es reconocer, sea su madre o no, cuando un concursante se equivoca, yo creo que el defensor lo mejor que puede hacer es reconocerlo. El público es libre”. Ella también se siente libre para hablar, porque siempre lo hará “con cariño”. Además, reconoce que “él no se va a enterar, porque estará dentro”.