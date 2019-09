El pasado lunes, Little Mix comenzaron su gira europea con un concierto en el Wizink Center de Madrid. Miles de personas coreaban y bailaban al ritmo de sus canciones. Especialmente emocionante fue cuando Jesy Nelson, la líder del grupo rompió a llorar y sus compañeras se lanzaron a abrazarla. El motivo: era la primera vez que la little mix aparecía en público tras la emisión del doumental Odd One Out, en la que que confesaba que había intentado suicidarse al sufrir bullyin en las redes.

Los mensajes tras su paso por Factor X se multiplicaron cuando las cuatro chicas se unieron para formar Little Mix. ”Todo el mundo opinaba sobre mi y no eran buenas opiniones”, explicó la cantante. “Está más gorda cada semana”, “la gorda de Little Mix se parece a Miss Piggy”, “la gorda es repulsiva” son algunos de los ofensivos comentarios que hicieron que Nelson entrara en depresión y que pensara que “quería morir”.

Cuando sintió que había tocado fondo, pidió ayuda. Terapia con psicólogos, mucho deporte y sobre todo explicar su historia en este documental le ayudó a afrontar el problema. “Hace seis meses esa chica era alguien a quien quería olvidar. Pero desde que comencé a grabar el documental he aprendido más de lo que esperaba. Si me hubiesen dicho que un día ya no no me sentirá triste, no me lo hubiese creído. Y aquí estoy ahora”, escribió en Instagram el 30 de julio, acumulando 903.500 me gusta.