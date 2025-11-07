José María Almoguera abusa de los filtros al extremo para presumir de abdominales de acero por sorpresa

Mucho ha sufrido Carmen Borrego por su físico. No tanto porque no esté conforme con él, pues aquellos aspectos que más le incomodaban ya fueron remediados en un quirófano a golpe de bisturí. Más por cómo el público se ha ensañada en muchas ocasiones con ella a la hora de valorarlo. Tristemente, suele ser habitual que se busque hacer daño a través de hirientes comentarios sobre el físico. Para prevenirlo, la hermana de Terelu Campos ha confiado también en los filtros mágicos de las redes sociales. A veces ha abusado en extremo de ellos hasta ser difícil identificarla en su propio perfil de Instagram.

Algo que, sin ir más lejos, sucedió esta misma semana. Fue motivo de chanzas entre sus seguidores y la imagen trucada fue analizada en diversos platós de televisión y en digitales. Lo mismo que ahora se hace con las últimas instantáneas que ha compartido su hijo, José María Almoguera, que ha querido emular a su madre, llevando esta fechoría viral aún más al extremo. Y es que el joven no es dueño aún de un cuerpo trabajado en el gimnasio, simplemente porque él prefiere emplear su tiempo en otros asuntos y no es una prioridad en su vida conquistar al resto por los ojos, presumiendo de músculos. Al menos no en persona, pues en el mundo virtual sí que ha conseguido escandalizar a propios y extraños.

Los abdominales de acero de José María Almoguera

El único nieto varón de María Teresa Campos siempre apostó por el silencio y la discreción. Hasta que le sedujo el mundo de la fama y quiso reclamar su hueco como personaje público. Así comenzó a conceder entrevistas, protagonizar escándalos y desafiar a su familia para atraer al público y darse a conocer. También ha participado en realities, como ‘GH Dúo’, donde tuvo ocasión de conocer a su último gran amor, María Sánchez, popularmente conocida como ‘La Jerezana’. Pasean su amor por la geografía patria, por los platós de televisión y por las redes sociales. Pero nunca antes el joven había hecho tanto ruido como hasta ahora.

José María Almoguera retocado con Inteligencia Artificial Instagram

Bien es cierto que José María Almoguera lleva un tiempo centrado en mejorar su aspecto físico y se ha apuntado al gimnasio. Tiene un entrenador que le marca objetivos y le ayuda a alcanzar sus metas, mientras le adiestra en esto de cultivar músculos. Pero el resultado aún está lejos de ser tan espectacular como el que ha lucido ahora en sus perfiles públicos. A través de los stories de su cuenta de Instagram, ha mostrado un vídeo en el que se desabrocha la camisa para mostrar unos pectorales robustos y unos abdominales bien definidos.

Pero hay truco, pues las imágenes han sido retocadas. No como hace Carmen Borrego eligiendo filtros, afinando algunas partes de su anatomía y dando volumen y color a gusto del consumidor. En su caso, ha confiado en las herramientas de Inteligencia Artificial para mostrarle a sus fans cómo quiere acabar en su proceso de remodelación en el gimnasio. Una iniciativa que, al parecer, es del propio centro al que acude, que desea animarle a cumplir sus objetivos, enseñándole cómo podría lucir si no se relaja y sigue esforzándose. “Gracias por el cambio”, bromeaba José María Almoguera con su gimnasio.