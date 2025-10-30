La excusa banal de Carmen Borrego tras dejar plantada a Terelu Campos en su debut teatral

Fue la ausencia más sonada, nadie se esperaba ese desaire. Todos esperaban a Carmen Borrego en el debut teatral madrileño de su hermana Terelu, pero no apareció por el lugar, dando lugar a todo tipo de conjeturas.

Si estuvieron allí su hijo José María con su novia María, y su sobrina, Alejandra Rubio, con su pareja, Carlo Costanzia. de Carmen, ni rastro. La Borrego intentó justificar esa ausencia con una excusa tan banal como esta: "Ya he visto la obra tres veces y me la sé de memoria. Además, estaba fuera".

Sabemos que Terelu no se esperaba la no presencia de su hermana, confiaba en verla en las primeras filas de butacas. Nos dicen que se encontraba algo nerviosa ante su debut en la capital de España. Y que la compañía de Carmen le aporta mucha tranquilidad.

Terelu Campos se defiende y responde dolida a Antonio Banderas Europa Press

Afortunadamente, la hija mayor de María Teresa Campos logró un éxito absoluto y se ganó los aplausos de los asistentes. Poco a poco se está forjando una sólida carrera como actriz protagonizando la obra "Santa Lola". Las críticas empiezan a ser bastante positivas, y ella no descarta seguir en el mundo de la interpretación en el futuro.

La nota discordante en esa noche triunfal la puso el yerno de Terelu, Carlo, quien no quiso posar a su lado en el photocall. A muchos les choca que conceda exclusivas en "¡De viernes!" y que luego se oculte de los flashes de los reporteros gráficos. Cuestión de dinero. Aún así, se ve que el italiano quiere mantenerse al margen de las idas y venidas del núcleo familiar. Del suyo y del de las Campos.