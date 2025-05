La romántica declaración de José María Almoguera a María "La Jerezana": "Gracias por agarrarte fuerte a mis locuras y recorrer la vida juntos"

José María Almoguera ha encontrado en María "La Jerezana" a su media naranja. Tras su polémica y mediática separación con Paola Olmedo, con la que pasó por el altar en primavera de 2022, el hijo de Carmen Borrego ha recuperado la ilusión al lado de la joven andaluza y su relación está cada día más consolidada. Ambos se conocieron en enero, durante su participación en "GH Dúo", y no se han vuelto a separar desde que salieron de la casa de Guadalix.

José María Almoguera grita su amor a los cuatro vientos

José María y María están exprimiendo sus primeros meses de noviazgo al máximo, compartiendo juntos sus aficiones. En el caso del hijo de Carmen Borrego, las motos son su pasión, y ha encontrado en la andaluza a su mejor compañera para disfrutar de este hobby.

Feliz de poder compartir con María su pasión, José María le ha dedicado una romántica declaración en Instagram, donde acumula más de 42.000 seguidores. "En cada curva, en cada semáforo y en cada paisaje… contigo. Porque no hay mejor compañera de viaje que tú. Gracias por agarrarte fuerte a mis locuras y recorrer la vida juntos. Te elijo una y mil veces, en moto y en todo lo demás", ha escrito el hijo de Carmen Borrego junto a una fotografía en la que aparecen los dos montados en su moto. "Mi vida cuánto te quiero!!", ha respondido la joven en la publicación de su novio.

María "La Jerezana", una más en el clan Campos

A pesar de llevar muy poco tiempo saliendo, María es una más del clan Campos y ya conoce a gran parte de su nueva familia política. De hecho, la exconcursante de "GH Dúo" fue una de las invitadas a la fiesta de bienvenida de Terelu Campos a su regreso de "Supervivientes" a finales de marzo, cuando la pareja tan solo llevaba un par de meses de relación. A principios de ese mes, José María Almoguera organizó una comida con su madre para oficializar su relación con María y presentársela formalmente fuera del plató de "Gran Hermano".

A quién aún no conoce María "La Jerezana" es al pequeño Carlo, el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Tampoco José Marí Almoguera, según confirmó la colaboradora en "Vamos a ver" hace unos días. Según la hija de Terelu, no se conocen porque "no ha tenido ocasión, es que no he quedado con él fuera, yo sí conozco a su hijo y él a mi lo conocerá cuando se tengan que conocer". "No es porque haya un problema, no se conocen porque yo ahora mismo estoy del trabajo, tampoco es que tenga una vida social yo...", explicó Alejandra en el programa de Telecinco, añadiendo que "de vez en cuando veo a mis amigos, no ha habido ocasión, igual que hay amigas mías que aún no conocen a mi hijo".