Terelu Campos pincha en el teatro: la venta de entradas cae en picado

Terelu Campos y Mar Flores tienen mucho en común. Más de lo que creen, más de lo que quizá desearían. Son famosas, tienen las cámaras siguiendo sus pasos y, sobre todo ahora, comparten nieto, después de que sus hijos, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, hayan creado su propia familia. Pero desde Telecinco destacan una desagradable coincidencia que les hace estar también unidas por el fracaso. Y es que ninguna de ellas ha encontrado fortuna en sus últimas iniciativas profesionales.

La que primero pinchó y de la que se habló mucho fue Mar Flores. Su libro de memorias, ‘Mar en calma’, no ha convencido al público o, quizá, se da por enterado de lo más jugoso de sus páginas tras más de un mes desgranándose todo en los platós de televisión. Por supuesto, a golpe de polémica y entre varias exclusivas de los aludidos. En las semanas que lleva en las librerías habría generado poco interés. De ahí que ocupase el puesto 599 de los más vendidos de España, con unas ventas que no superaban los 2.700 ejemplares. La modelo defendía su autobiografía y anunciaba el lanzamiento de una segunda edición. Pero a su consuegra también le va mal en cuanto a las ventas.

Terelu Campos no convence al público en el teatro

Tal y como destacan desde ‘El tiempo justo’, la madre de Alejandra Rubio coincide en fracasado negocio con la madre de Carlo Costanzia. Después de analizar la poca afluencia de público en las librerías para llevarse las memorias de Mar Flores, se desgrana cómo Terelu Campos tampoco estaría teniendo mejor éxito sobre los escenarios. Sabía que era una apuesta complicada dar el salto a las tablas del teatro y ser actriz en la función ‘Santa Lola’. Todas las miradas estarían fijadas en ella y los más críticos afilarían sus cuchillos. Pero parece que el peor golpe se lo ha asestado el público al dar la espalda a la obra.

Terelu Campos arrasó hace ocho años al vender 34.000 libros de sus memorias en el primer mes. Se igualó a Vargas Llosa y superó incluso a Sánchez Dragó. También por supuesto a Mar Flores con sus malos datos. Pero no ha tenido la misma acogida en su faceta como actriz de teatro. Y es que en dos semanas tiene fijado en el calendario su gran estreno en Madrid, después de un discreto periplo por la geografía española. En la capital se iba a decidir todo y parece que, por ahora, los resultados no son buenos. Y es que no logran vender entradas para llenar el teatro.

Como muestran desde el programa vespertino de Telecinco, Terelu Campos tiene cita con ‘Santa Lola’ en Madrid con cuatro funciones. La primera para el próximo 29 de octubre, teniendo también representación para el 5, el 19 y 26 de noviembre. No ha vendido ni una cuarta parte de las entradas, que se ofrecen a partir de los 23,25 euros. La primera fecha es la que más se salva, pues se acerca a la mitad de las localidades ocupadas, gracias a que hay muchas invitaciones a amigos y medios. Pero no es así en las otras tres convocatorias, donde ni se supera el 25% de lo previsto. Corre el riesgo de actuar frente a más sillones vacíos que espectadores.

Desde el programa se ha preguntado a César Lucendo, productor y actor de ‘Santa Lola’. Él se muestra tranquilo ante las discretas ventas de su obra para su cita en Madrid. Entiende que es pronto y que su público fiel hará la compra correspondiente en el último momento: “Estamos muy tranquilos porque sabemos que el público que nosotros estamos ahora mismo, con el tema de Terelu, es un público que compra con poco tiempo de antelación. Acabamos de empezar la nueva campaña de comunicación, hemos hecho una pequeña rueda de prensa. Realmente el día del estreno vendrá muchísima gente y eso pues nos dará pie a tener mucha más difusión del estreno. Esperamos a los últimos días, esperamos mucho a la venta en taquilla también. De verdad que no estamos nada nerviosos”.