Kiosco: La nueva vida de Ana Obregón sigue ocupando las portadas del corazón

La revista "¡Hola!" publica en exclusiva un reportaje con declaraciones de Ana Obregón desde Miami. La presentadora habla de su día a día y de sus planes de regreso a España con la pequeña. Ana Sandra Lequio Obregón está a unto de cumplir su primer mes de vida. La niña nació el pasado 20 de marzo en un hospital de Miami por gestación subrogada. En este tiempo, la vida de la actriz y presentadora ha dado un giro de 180 grados. Tras perder a su hijo Aless el 13 de mayo de 2020, después de dos años de dura lucha contra el cáncer, estaba sumida en la más profunda de las tristeza. Ahora no puede ni quiere ocultar su felicidad. “He vuelto. He resucitado. He vuelto a nacer”, dice.

Según ha podido conocer "¡Hola!", Gabriela Guillén es la nueva amiga especial de Bertín Osborne. El cantante y ella se conocieron cuando ambos posaron para la marca de ropa "El Capote". Enamorarse no entraba en sus planes. O, al menos, eso es lo que Bertín Osborne comentaba en la última entrevista que concedió, el pasado mes de noviembre, en exclusiva, a la revista: “Ni me lo planteo siquiera. Ahora mismo no tengo ni necesidad ni ningún interés”, señalaba.

Además, la misma publicación descubre a Julia Weller, el primer gran amor de Rodrigo Iglesias. El hijo de Julio Iglesiassale con una joven de 25 años, nacida en Holanda, como Miranda. Recién cumplidos los 24 años -el pasado 3 de abril-, Rodrigo Iglesias está enamorado. El segundo de los cinco hijos de Julio Iglesias con Miranda Rijnsburger mantiene una relación con Julia Weller, una guapísima holandesa que alcanzó los 25 años solo seis días antes de que Rodrigo soplara las velas. Ambos pudieron celebrar sus respectivas fechas de nacimiento esta Semana Santa, en la finca familiar que Julio Iglesias tiene en Ojén (Málaga), donde el hijo del cantante pasa largas temporadas.

Un último tema ocupa la portada de la revista: La fabulosa coronación de Carlos III y Camilla el próximo 6 de mayo. En el interior encontrarás la guía definitiva para un acontecimiento histórico: las joyas y coronas, la silla en la que será ungido, el papel de sus nietos, los invitados, las carrozas, el aceite sagrado, las túnicas imperiales y la música.

En "Semana", Cayetano Rivera saca su faceta más cariñosa en su viaje a Venecia junto a su novia, Maria Cerqueira. Fue la revista "Semana" la que descubrió en exclusiva el pasado mes de marzo el romance entre el torero y la periodista portuguesa, que están ahora viviendo su mejor momento.

Además de poder ver el extenso reportaje del viaje de Cayetano y Maria en Venecia, te trae la entrevista más sincera de Rosa López: "He tenido que volver al psicólogo", ha declarado la cantante. Los crueles ataques que ha recibido en los últimos días a través de las redes sociales la han desestabilizado. Nos reconoce que pasó cuatro días muy complicados y que tuvo que ponerse en manos de especialistas: "Gracias a Dios puedo pagarlos, pero no todo el mundo se lo puede permitir".

Este miércoles 19 de abril sale a la venta el libro "El chico de las musarañas", escrito por Ana Obregón y su hijo Aless Lequio. "Esta obra obra es un canto al amor y a la vida que he escrito durante nueve meses con lágrimas rojas", dice la actriz.

Ana Sandra heredará 30 millones de euros: el enorme patrimonio de Ana Obregón, así titula su portada la revista "Lecturas". A lo largo de cuatro décadas en la tele, la actriz y presentadora ha amasado un enorme patrimonio, que se une al que recibió de su padre, un empresario inmobilario de mucho éxito.

Ana Obregón ha sido objeto de críticas muy duras en el último mes. Una de las personas que sale en su defensa es Mercedes Milá quien considera que ha hecho lo necesario "para sobrevivir".

La actriz y exgimnasta Almudena Cid acaba de publicar un libro sobre cómo recuperó el control de su vida tras su traumática separación de Christian Gálvez. En esta entrevista ahonda en su etapa más oscura.

En Diez Minutos, Manuel, el hijo de Concha Velasco, revela toda la verdad sobre el estado de salud de su madre que vive en una residencia en Madrid. "Mi madre está estable, controlada y muy bien cuidada", asegura, para tranquilizarnos sobre las últimas informaciones acerca de la salud de la mítica 'Chica yeyé'.