La desesperada oferta de Madonna a Dennis Rodman para que la dejara embarazada

El ex jugador de la NBA Dennis Rodman acaba de revelar la suculenta oferta que le hizo la reina del pop si lograba que se quedara embarazada. Y según el ganador de cinco anillos de la mejor liga del mundo, no fue al único.

Rodman concedió el pasado jueves una entrevista en el programa de radio "The Breakfast Club" en el que habló de su relación con la cantante, de su imagen de chico malo, o de Donald Trump. Según confesó a los oyentes, tuvo una relación sentimental con Madonna en 1993 y le ofreció una cantidad desorbitada de dinero si la dejaba embarazara. El ex jugador de baloncesto, de 58 años relató su conversación con la reina del Pop de los 90. Según dijo, Madonna le llamó y le preguntó directamente: "Dennis, sabes que estoy ovulando". Rodman, que no daba crédito a lo que había oído le respondió "¿Qué es eso?" Rodman reconoció que sólo quería quedar con ella para mantener relaciones sexuales y que quedó muy sorprendido. A pesar de ello, siguió adelante con sus intenciones y le dijo que estaba jugando un partido en Las Vegas. Para la artista no fue un problema y le mandó un jet privado para recogerle y mantener un encuentro íntimo.

Rodman sorprendió a los tres miembros del programa de radio al decir: "Me dijo que si la dejaba embarazada, me pagaría 20 millones de dólares". Eso sí, el pago estaba condicionado no sólo al embarazo, sino que el bebé tenía que nacer.

El ex campeón de la NBA, apuntó la posibilidad de que la hija mayor de la cantante de "Like a prayer" fuera fruto de un acuerdo similar al que le propuso a él. Lourdes María, de 22 años, nació en 1996 de la relación de la cantante con el entrenador personal y bailarín Carlos León.

Madonna ha estado su vida rodeada de hombres. La reina del pop se casó con Sean Penn en 1985 y se separaron cuatro años después sin tener descendencia. A principios de los 90 comenzó una relación con el rapero Tupac Shakur, que acabó en 1995. Tras los romances con Rodman y León, llegó la relación más duradera de la artista. En 1998 conoció al director de cine Guy Ritchie en una fiesta organizada por Sting. En el año 2000, con la cantante embarazada de su segundo hijo, se casaron en Escocia. En enlace duró ocho años y la ruptura se produjo por desavenencias de la pareja por la adopción de un niño huérfano de Malaui. El divorcio fue traumático con Ritchie reclamando una cantidad de dinero desorbitada por firmar el divorcio y por la custodia del hijo de la pareja.

Hubo que esperar a 2008 para conocer a la nueva pareja de Madonna. El modelo y DJ brasileño Jesús Luz coincidió con la estrella en una sesión de fotos en Río de Janeiro y surgió la química. Luz participó en el vídeo de "Celebration" pero su relación duró apenas unos meses.

En la actualidad se ha especulado con que Madonna viva en Lisboa con el modelo portugués Kevin Sampaio.