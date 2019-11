Inés Arrimadas: la lideresa que solo quiere ser madre

La marcha de Rivera, tan inesperada para ella como la debacle de su partido, descolocó profundamente a una mujer «perfeccionista y disciplinada» para la que su compromiso con el partido naranja se había ensamblado desde hacía semanas con otra prioridad: sacar adelante al que será su primer hijo. «Esto le ha pillado por sorpresa y en un momento muy especial de su vida. Está muy triste y valorando muchas cosas». A sus 38 años, Inés está embarazada de cuatro meses, una gestación que confirmó ella misma el pasado 29 de octubre, después de que Ana Rosa Quintana incluyera esta buena nueva en su escaleta: «No quería decirlo tan pronto, solo espero que todo vaya bien. Me ha costado mucho y espero que no afecte a la campaña», confesó entonces. Compareció frente al Congreso de los Diputados escoltada precisamente por Begoña Villacís, actual vicealcaldesa de Madrid, y otra de las caras del «baby boom» entre la clase política.

Rivera, al final de la escapada: reúne a sus ex compañeros en su 40 cumpleaños

Además, algunos paparazzis apuntan a LA RAZÓN que el destino tras su fuga podría haber sido la mansión extremeña de Alejandro Sanz, íntimo de la artista madrileña: «Aquello es un búnker y no sería la primera vez que Malú se fuera a la casa de Alejandro, incluso no estando él». El refugio de Sanz, al que puso el nombre de El Sueño de los Parrales, está en la provincia de Cáceres y dispone de una finca de 40 hectáreas. En el horizonte, unas vistas inigualables de la sierra de Gredos. Si fuera éste el enclave escogido por la dupla Rivera-Malú, la posibilidad de fotografiarles entre sus muros es nula. Lo que parece evidente es que han querido poner tierra de por medio y aislarse más si cabe de lo que llevan haciendo desde que iniciaron su «affaire». «Albert antes salía con los periodistas, nos hemos ido a tomar cañas con él por ahí.

En la forma de vestir, en la gente con la que sale. Primero iba con los colegas de la universidad, él estudio en ESADE. Más tarde se volcó más con la gente del partido y últimamente se centra más en ella o en sus amigos, como Pablo López, Miguel Poveda y ese grupo cercano a su novia». Tal es la simbiosis entre el ex político catalán y el entorno de su pareja que cuentan que serían estos los que le estarían buscando trabajo en el medio discográfico.

Y ahora si le llamas a veces no te coge el teléfono, ni en su cumple. Era un gran político y es una gran persona, pero ha cambiado, sí», nos aclara un colega del gremio. Tal es el retiro que se han procurado estos días que, pese a estar de aniversario, Rivera no ha contestado muchas de las felicitaciones que le han ido llegando vía «whatsapp» de los que aún se consideran sus amigos. En el entorno de Malú, por su parte, solo su representante, Sol Pineda, ha roto el hermetismo de la cantante para confirmar a la revista «Hola» que la intérprete de «Aprendiz» no va a retomar la gira que canceló tras su lesión de tobillo y también que tampoco tiene previsto meterse en el estudio de grabación. La madre de Malú, sin embargo, ha dado la callada por respuesta a los rumores de embarazo, que sí ha negado su consuegra con un «no vamos a ser abuelos». De Rivera nos quedamos con sus últimas palabras: «Es la hora de dedicarme más a los míos: a mi hija, a mi pareja, a mis padres y a mis amigos». Está visto que ha empezado por Malú.