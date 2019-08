Los 10 whiskys más exclusivos del mundo

1. Master of Malt 105 años

The Macallan

Es la única botella que existe en el mundo de este destilado elaborado por la mítica casa The Macallan. Tiene litro y medio de un whisky de 64 años en su interior y el recipiente fue diseñado por la prestigiosa cristalería Lalique para conmemorar el 150 nacimiento de su fundador.

The Macallan

4. The Trinitas

Es un destilado de 25 años, pero lo más impresionante es que fue una de las últimas botellas producidas por la afamada destilería irlandesa Nun's, que cerró sus puertas en 1913. La historia que la botella lleva detrás se paga caro. Ese motivo, y no su contenido, es la causa del precio.

5. Pure Pot Still

7. 1926

The Macallan

Whisky escocés

60.000 euros

Es el más caro de los licores que conforman la colección «Fine and Rare» de The Macallan. De hecho, solo se produjeron 40 ejemplares. Se trata de un whisky al que no se le añade agua ni colorantes. Esa particularidad eleva considerablemente su valor.