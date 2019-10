Los pensamientos suicidas de James Middleton

En enero de este año James Middleton envió una carta al diario bitánico «Daily Mail» en la que confesaba cómo le había afectado padecer una enfermedad mental. En ella reveló que en 2003 sufrió una fuerte depresión después de convertirse en un personaje público a raíz de la relación de su hermana, Kate Middleton, con el príncipe Guillermo. El joven, que por entonces tenía solo 16 años, no estaba preparado para acaparar portadas y ser seguido por la Prensa. Ayer y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental –que fue el jueves– , el pequeño de los Middleton concedió una entrevista a «The Telegraph» en la que ha hablado sin tapujos de los duros momentos que pasó para luchar contra la enfermedad. «No podía hacer nada, no podía leer un libro, no podía comer, me aparté de todo», y aseguró que se sintió «sumido en algo oscuro y miserable» que le llevó a tener pensamientos suicidas. Ante esto, el empresario asegura que «necesitaba una salida» pero que no podía soportar la idea de dejar a su familia y a sus perros. Durante sus peores momentos los miembros de su familia eran las personas con las que más le costaba hablar pero, cuando llegó el momento de someterse a la terapia cognitivo-conductual, que duró casi un año, su familia se convirtió en su mayor apoyo.

Reveló además que su hermana Kate Middleton se unió a él en muchas de las sesiones a las que tuvo que asistir. Mientras sufría en silencio, otro de sus grandes apoyos fueron sus cinco perros, los indiscutibles protagonistas de sus redes sociales. Van con él a todas partes e incluso ha construido una bicicleta con un enorme transportín para realizar paseos en manada. Middleton ha querido aprovechar también la ocasión para agradecer en particular a Ella, uno de sus Cockers Spaniels, por darle su apoyo en sus momentos más oscuros. El joven, de 32 años, trabaja ahora para la organizacióm benéfica «Pets as therapy» para difundir el mensaje de cómo los animales pueden ayudar a las personas que luchan por su salud mental. Además de esta enfermedad, el empresario también sufre dislexia y el año pasado fue diagnosticado con trastorno déficit de atención. Esto explica que esté siempre tan inquieto, y es enérgico y muy impulsivo además de comenzar tareas que nunca termina.

James Middleton asegura demás que la terapia le ha enseñado a manejar las expectativas que tiene para sí mismo, así como para aprender a acercarse a su familia, los cuales asegura que están encantados con sus progresos. El empresario afirma estar sintiendo por primera vez lo afortunado que es y parece haber dejado atrás a aquel joven lleno de sombras que fue un día. Ahora atraviesa su mejor momento y siente que es capaz de asumir cualquier cosa, tanto es así, que hace una semana hizo oficial su compromiso con su novia Alizee Thevenet.

Su luz al final del túnel

Era 2018 cuando James Middleton conoció a Alizee Thevenet, pero no fue hasta principios de este año cuando se confirmó su relación tras verse a la pareja durante sus vacaciones de Navidad en la isla caribeña de San Bartolomé. La francesa se ha convertido durante este año en el gran apoyo del empresario, tanto, que la semana pasada hicieron oficial su compromiso a través de Instagram, con una instantánea en la que Thevenet luce un espectacular anillo (en la imagen). Middleton asegura que se siente ansioso por vivir ya con su futura mujer y con sus perros.