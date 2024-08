Luis Miguel cierra la gira en Starlite Marbella con el primero de sus tres conciertos

Un Luis Miguel seco, con un sequito de más de cien personas y con su mejor relaciones públicas de la gira, Paloma Cuevas en el backstage, sin asomarse al exterior, lleno un aforo que clamaban al “Sol de México”, a pesar de que no quiso ni cantar esa "otra, otra" que se pide al final de los conciertos a cualquier artista. De esta manera el de México ha marcado la primera etapa de lostres conciertos que celebrara en el festival Starlite, donde el cantante termina su gira española con el cartel de: "no hay entradas". Se acabó la gira 'Luis Miguel Tour 2024', que ha dado en nuestro país y con la que ha regresado a los escenarios tras seis años de ausencia, visitando ciudades como Madrid, Córdoba, Sevilla o Valencia.

Luis Miguel durante su espectáculo en Marbella Starlite Marbella

“La ciudad del canto sin dueño” que no la visitaba desde el 2018, la ha dejado para el final. A Luis Miguel se le notaba cansando. Sus noventa minutos en el escenario le pesaban, y tenían que ser arropados en muchas ocasiones, por el excelente conjunto de músicos que le acompañan en la gira. Los tonos siempre muy bajos y a veces demasiado forzados porlos equipos de sonido. Pero todos estos detalles eran nimiedades que al público no parecían importarle. Muchos habían pagado desde 400 a 1500 euros y esa noche estaban dispuestos a darlo todo, con el que para sus fans os sigue siendo: “El eterno Sol”. Algunos si que comentaban “lo seco que era”, ya que no dijo ni “Hola” al entrar, ni “Adiós” al irse. Lo cierto es que no esbozó ni una sola palabra por su boca, que no fuera para cantar. En ese sentido le faltó empatía con el público, que lo daba todo por su ídolo. Un grupo de mujeres ataviadas para la ocasión decían: “Con lo simpático que estuvo Ricky Martin aquí el otro día, y este parece que le ha comido la lengua el gato y no nos dice nada”. Aunquelas banderas de México y España no paraba de ondear, no hubo ni un solo guiño por parte del artista, que eso sí, intentaba adecuar de la mejor manera su movimiento de cadera en cada canción.

Laproducción del espectáculo lo salvaba todo: luces, confeti y serpentinas, y no faltaron grandes balones a los que el astro del escenario, se dignó a dar unas cuantas patadas para lanzarlos. Pasadas las diez de la noche, el escenario de la Cantera de Nagüeles daba paso a la magia de grandes pantallas, vídeos con imágenes de distintos momentos de la carrera profesional del artista, que empezó en la música comoniño prodigio. Las altas temperaturas del verano que sufrimos estos días provocó que Luis Miguel, en principio ataviado con un exquisito traje de chaqueta oscuro, camisa blanca y corbata, mudase el atuendopor una camisa de seda negra y chaleco y se arrancara con temas de siempre como 'Suave', 'Tengo todo excepto a ti' o 'La Bikina', acompañado del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Tal vez la interpretación de 'Sonríe', de Charlie Chaplin, y 'Come fly with me', uno de los temas bandera de Frank Sinatra, fueran el centro de lo mas emocionante.

Miguel Torres, Paula Echevarría, Susanna Griso, Valeria Maza y Alejandra Gravier Starlite Marbella

¿Dónde está Paloma Cuevas?

Esa era la pregunta del millón ¿Dónde está Paloma Cuevas? La novia de Luis Miguel, que en tantas ocasiones se ha sentado en los palcos de Starlite, ayer brilló por su ausencia. Allí estaban todas sus amigas, a las que según ha sabido La Razón, llamó una a una para invitarlas personalmente, pero ella no apareció. Es cierto que en otros conciertos de la gira tampoco ha aparecido, pero Starlite para ella siempre ha sido como estar en familia y muchos esperaban haberla visto en el palco principal. Hablamos con Susanna Griso, íntima de Paloma, que nos comentó; “Este año no pensaba venir por Marbella, pero Paloma nos llamó y si ella dice ven, lo dejo todo (sonreía) y por eso aquí estamos todo el grupo de amigos”. Susanna está convencida del buen momento que está viviendo la pareja: “Están muy enamorados, no hay nada más que verlos”.

Luis Miguel en Marbella Starlite Marbella

Durante estos días según nos informa el alcalde de Benhavis, José Antonio Mena, que “Luis Miguel se queda como todos los años en el complejo de la Zagaleta. Ya lleva viniendo varios años y este año con sus tres conciertos pasara aquí más tiempo”. Luis Miguel además de no interactuar con el público tampoco interactuó con los responsables del festival sin posar en ninguna fotografía, que no fuera la de el en el escenario cantando. Hasta el momento casi el cien por cien de los artistas que han pasado, han dejado su impronta fotográfica. Tal vez en los dos conciertos que aún quedan en el festival boutique se produzca el milagro de la instantánea más buscada: Paloma Cuevas y Luis Miguel con el fondo de la mítica cantera de Naguelles.