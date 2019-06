Lydia Lozano sufre un ataque de ansiedad tras una discusión con Mila Ximénez

En el vídeo se pueden escuchar frases como: “¡Todo el mundo le ríe las gracias!, “Soy la que más me callo”, “No me puedo callar siempre y poner una sonrisa”, decía Lydia Lozano. Y además, parece ser que tras la discusión con Mila, la periodista tuvo un ataque de ansiedad, pero ya se encontraba tranquila y más sosegada.

Además, ha explotado diciendo que llevaba escuchando la misma frase de Mila Ximénez durante los 10 años, “estoy hasta las narices de que me llame mala compañera”. Con esta declaración, Mila no ha podido más y ha decidido romper su silencio, “tiene una capacidad para pasar del ataque de histeria a no sucederle nada y el llanto le funciona muy bien, pero yo no voy a llorar ni a ponerme nerviosa”, ha confesado la colaboradora de Sálvame.

Por si fuese poco, Mila cree que su compañera no le soporta pero eso le da igual: “Yo digo las cosas a la cara, no hago el numerito de salir de la redacción y gritar como si hubiera muerto algo”, ha manifestado.

Con todo esto, Lydia Lozano ha vuelto a explotar una vez más para recriminarle: “¿Me vas a hablar tú de numeritos?, ¿Tú? Me parto. Tú sí que montas pollos y yo aguanto mucho por educación”.

Finalmente, toda esta discusión entre las dos colaboradoras ha acabado con la salida de Mila y Jorge Javier detrás de ella para que volviera al plató para seguir el programa. Y el presentador ha decidido poner un biombo para que las colaboradores se relajen y así terminar la discusión.