Raque Bollo estalla contra Isa Pantoja y desmiente su versión: "Ella era la que peor se portaba con Dulce"

Raquel Bollo ha vuelto a la palestra mediática y ha cargado duramente contra Isa Pantoja en "Vamos a ver" tras su incendiaria entrevista en "¡De Viernes!". La diseñadora de moda no ha dudado en desmentir el testimonio de la hija de la tonadillera y le ha animado a contar la verdad del asunto. Tanto es así, que ha anunciado que su hijo, Manuel Cortés, tomará medidas legales contra la joven si no aclara el suceso de la manguera porque le ha dejado de "maltratador".

"Me parece tan lamentable. ¡Por todo! ¡Es lo que lo he vivido! Es que cuando Dulce se iba a de vacaciones, me quedaba yo allí. Y la que dormía en la habitación con la niña era yo. La que estaba todo el día pendiente de la niña era yo", ha comenzado diciendo Raquel Bollo, en shock por la entrevista de Isa Pantoja. Según la andaluza, ella no vivió nada de lo que ha contado la joven en televisión. "¡A la niña se le permitían muchas cosas! ¡Hasta consentirle cómo trataba a Dulce! ¡Ella era la que peor se portaba con Dulce!", ha exclamado la diseñadora.

Isa Pantoja se sienta en "¡De Viernes!" Telecinco

Raquel también ha dado la cara por su amiga Isabel, la más damnificada de la entrevista, y ha declarado que la tonadillera siempre ha tratado muy bien a hija: "Yo he escuchado a Isabel hablar muy bien de su hija y adorar a su hija". Muy molesta, has desvelado que "que Isabel Pantoja se ha ido a una rotonda donde ha quedado para ver a su nieto".

En lo que la diseñadora sí ha dado la razón a la hermana de Kiko Rivera es en la mala relación que tenía con su abuela Ana y su tío Agustín. "Efectivamente, ella no tenía buena relación con su tío y con su abuela. Fue a raíz de Marbella. Anteriormente, te puedo decir que todo era maravilloso", ha explicado, arrojando luz al asunto. "¡Yo he visto a esa niña hartarse de reír y gastarle bromas a su abuela en la cocina de Madrid. Peinarla y maquillarla", ha añadido. "Todos los que queremos a esa familia, hemos intentado que las cosas se hicieran de buena manera, pero eso está ya en un punto que es inviable. Todos se han equivocado y han vendido a su familia".

Raquel, muy dolida por lo que ha contado de su hijo Manuel

La andaluza está muy dolida e indignada con Isa Pantoja por haber involucrado a su hijo, Manuel Cortés, en el episodio de la manguera porque "él no estaba en medio de la bronca". "Él acompaña a su primo. Él llega y se mete para adentro. ¡Mi hijo no vive lo que pasa ahí! Después su primo se lo cuenta. Ahí sucedió lo que sucedió. Lo que no cuenta ella es que quién salió a parar la situación. Precisamente, fue su tío", ha relatado Raquel sobre lo que ocurrió ese día. "Las historia, a veces, contadas de otra manera tienen más morbo. Por lo visto no fue ningún tipo de limpieza. ¿En qué cabeza cabe una limpieza con una manguera? Que lo cuente ella y por qué pasó", ha sentenciado, muy enfadada. "Mi hijo ha dicho que como esto siga, demanda. Al final a él le están poniendo de maltratador", ha finalizado sobre el asunto.