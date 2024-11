Raquel Bollo, sobre el manguerazo a Isa Pantoja: "Fue un baño para devolverle la virginidad"

Isa Pantoja conmovió la semana pasada a millones de espectadores al narrar con pelos y señales el ya infame episodio “de la manguera”, una escena bochornosa que supuestamente tuvo lugar en Cantora. Su hermano, Kiko Rivera, la habría empapado en el patio de la finca en pleno mes de diciembre, en ropa interior, con el único fin de humillarla tras haber mantenido relaciones sexuales con un chico. Un hecho traumático que todavía persigue a la hija de la famosa tonadillera.

Raquel Bollo, otrora íntima de Isabel Pantoja, cuestionó el relato de Isa y explicó que la historia que ella conocía era bien diferente: “Su hermano fue a coger la manguera y echar agua a la niña, vestida. (...) Está mal, sí, pero se ha creado una historia…”.

Unas palabras por las que ha sido fuertemente criticada. Muchos la acusan de haber sido cómplice de esa y otras situaciones de supuesta violencia o maltrato que se habrían producido contra Isa Pantoja, un señalamiento por el que Bollo no está dispuesta a pasar.

“Lo único que he dicho es que Isa tuvo una infancia muy feliz, o sea, para que quede claro, yo no estoy a favor del maltrato, nunca, jamás. Si eso es cómo ella cuenta, yo lo condeno, pero es que ella tiene su versión que lo ha vivido, y yo tengo otra versión de alguien que también lo ha vivido”, comienza diciendo la tertuliana.

“Yo con eso no estoy diciendo que no haya sucedido, de hecho yo conté lo que yo sabía”, expone sobre el episodio “de la manguera”, insistiendo en que no sucedió con la carga dramática con la que Isa Pantoja lo ha narrado.

Raquel Bollo manda un mensaje "claro y conciso" a Isa Pi Europa Press

Lamenta Bollo que se la tache de “cómplice de situaciones que yo no he vivido”, y recalca una vez más que “no he dicho en ningún momento que esté a favor de un maltrato”.

De hecho, la sevillana asegura que la que está siendo víctima de maltrato es ella, teniendo en cuenta todos los ataques que le están llegando desde las redes sociales: “Y si hablamos de maltrato, maltrato estoy recibiendo yo ahora mismo también. Es de vergüenza todo lo que se me está diciendo en redes sociales, y todo porque se ha dicho que yo estoy a favor y que defiendo un maltrato. ¿Cuándo he dicho yo en mi entrevista que yo defiendo un maltrato?”.

Su versión de lo ocurrido

Además, Raquel Bollo se anima a compartir una vez más la versión que ella conoce sobre el episodio “de la manguera”, un episodio, recordemos, en el que ella no estaba presente y cuyos detalles conoce solo por lo que le han contado.

“Yo no he dicho que no ha existido esa historia (...) Hay que recordar que la historia que sale primero, aunque ahora manipulen, es que le habían hecho un baño de agua para devolverle la virginidad. Eso es una realidad. Luego me dicen que era una metáfora, pero en la tele no se pueden decir esas cosas como metáfora porque eso queda. Yo salgo a decir que (el episodio “de la manguera”) existe, pero de otra manera, con la versión que yo tengo, que parece ser que es la que ya se había contado también hace tiempo, tanto por ella como por su hermano”, expone Bollo.