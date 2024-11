Aguasantas vuelve a la carga contra su exsuegra Raquel Bollo: "Es una cínica, miente"

El episodio “de la manguera”. Un momento tan terrible en la historia familiar de los Pantoja que tiene su propio nombre. Recapitulemos. Isa Pantoja acusa a su hermano, Kiko Rivera, de haberla “regado” desnuda en el patio de Cantora en pleno mes de diciembre, a modo de castigo por haber perdido la virginidad. “¡Sucia, sucia!”, le habría gritado mientras la empapaba. Un trato vejatorio y humillante ante el que los allí presentes miraron para otro lado, según las versiones que estos días han circulado por el couché y programas de televisión.

Sin embargo, hay quien asegura que la horrible escena no se produjo como Isa Pantoja cuenta, en un intento de quitar hierro a un episodio lamentable. Tal es el caso de Raquel Bollo, otrora amiga de Isabel Pantoja y asidua de Cantora.

“Llega un momento en el que ella, la niña, le dice a su madre que cuando sea mayor de edad se va a sentar en un plató de televisión y va a contar cómo es ella realmente. En ese momento Isabel madre le da una cachetada y su hermano (Kiko Rivera) le echa un poco de agua encima con una manguera que está siempre allí en el porche, no la regó, le echó un poco de agua por la rabia de lo que la niña le acaba de decir a su madre. Le echó un poco de agua a una niña vestida, no riega a una niña desnuda, como han contado”, aseguró Bolló en el plató de “¡De viernes!”.

Raquel Bollo De viernes

Una versión muy diferente a la que ofreció Aguasantas, que en aquel momento mantenía una relación sentimental con Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo, que estaba presente mientras se producía el infame episodio “de la manguera”. “Después de eso, Manuel llegó a casa descompuesto, me dijo que había vivido algo tremendo. Mi suegra (Raquel Bollo) decía que ha pasado esto porque tenía que pasar, como justificando”, dijo en el mismo programa.

Tras escuchar la versión que ha ofrecido Bollo, Aguasantas insiste en que los hechos no se produjeron como cuenta la diseñadora y la tacha de ser una persona “cínica” que “miente”. La ex de Manuel Cortés ha sido tajante en su intervención telefónica con “Ni que fuéramos Shhh” y deja claro que Raquel miente para proteger sus intereses y los de su hijo, consciente de que su reputación caería en picado si finalmente se demuestra que no hicieron nada por detener a Kiko Rivera y su manguera.