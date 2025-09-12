Marcando tendencia gracias a 'OT': tres veces en las que Chenoa ha triunfado con sus outfits

Ha llovido bastante desde aquel mes de octubre de 2001. Los espectadores de RTVE eran guiados por Carlos Lozano para conocer un formato innovador dentro del ente público: un 'reality' musical. Bautizado como 'Operación Triunfo', el programa trató de buscar en la población española a su nueva sensación, esa persona que fuera capaz de mover masas.

Pese a no ganar la primera edición de 'OT', la argentina Laura Corradini Falomir fue sin lugar a dudas una de las mayores beneficiarias del éxito del concurso. Incluso un cuarto de siglo después, Chenoa sigue siendo popular, ya que más del 93 % de la población es capaz de identificarla. Y si algo ha sabido dominar la de 'Cuando tú vas', eso ha sido venir acompañada de tendencias y saber vestir.

Conjuntos con carácter y encanto

En la presentación del regreso de 'OT' tras la compra del formato por parte de Prime Video, Chenoa acababa de pasar por un momento delicado. Su divorcio del urólogo Miguel Sánchez Encinas dejó a la cantante bastante alicaída, pero eso no impidió que volviera con las pilas cargadas al concurso que la encumbró a lo más alto.

Chenoa durante la presentación de 'OT 2023' GTRES

Para la rueda de prensa de 'OT 2023', Chenoa lució un traje de chaqueta y pantalón combinado con un corpiño de transparencias. La mezcla entre lo estructurado y lo sensual captó todas las miradas, demostrando que el poder femenino puede vestirse tanto de blazer como de encaje. La elección del estilismo parecía tener un mensaje: fuerza, reinvención y absoluta autoconfianza.

Este look no solo destacó por su estética, sino por su simbolismo: un renacer visual de una artista que no teme mostrarse tal cual es. Lejos de los códigos clásicos de la alfombra roja, Chenoa apostó por romper las reglas con equilibrio y carácter, convirtiendo un traje tradicional en una declaración de intenciones.

Durante esa misma edición, la artista nos deslumbró con un estilismo que conjugaba elegancia y tendencia: un conjunto en tono champagne compuesto por pantalones de corte ancho y un top palabra de honor. El efecto monocromático no solo estilizó su figura, sino que aportó un aire de sofisticación moderna que contrastaba con la sobriedad del plató, confirmando su instinto para adelantarse a las tendencias.

Chenoa durante una de las galas de 'OT 2023' José Irún

El brillo satinado del conjunto, sin caer en lo estridente, se convirtió en el aliado perfecto para una noche televisiva donde la cantante brilló también fuera del escenario. La elección del calzado y los complementos, discretos y en armonía con el look, reforzó la idea de una Chenoa renovada, que sabe manejar los códigos de la moda con una naturalidad que pocas artistas logran transmitir en directo.

Por último, este mismo año, la de Mallorca volvió a acaparar titulares con un vestido bicolor de líneas arquitectónicas y escote infinito. La pieza, firmada por Salafranca Atelier, combinaba blanco y negro con cortes que rozaban el arte visual, mientras que su escote profundo (desde el cuello hasta la cintura) rompía con lo previsible, sin perder un ápice de elegancia. Fue un ejemplo perfecto de cómo la artista logra equilibrar lo atrevido y lo sofisticado con suma precisión.

Chenoa durante la alfombra roja de los Premios Iris 2025 GTRES

Lejos de buscar la provocación gratuita, el look de Chenoa en los Premios Iris transmitió confianza y control sobre su imagen pública. Acompañado de sandalias negras y joyas minimalistas, el estilismo convirtió su aparición en uno de los momentos más comentados de la gala, demostrando que la cantante domina la narrativa de la moda como un elemento más de su carrera artística.

El chándal, fiel compañero en las duras y las maduras

Corría el año 2005 cuando Chenoa, visiblemente afectada, apareció ante la prensa para confirmar su ruptura con David Bisbal. Vestía un sencillo chándal gris, sin maquillar, con el rostro cansado y la voz entrecortada. Lo que parecía un momento íntimo terminó por convertirse en un fenómeno mediático, inmortalizando una imagen que traspasó lo sentimental para convertirse en símbolo cultural. En plena era de la perfección escenificada, la vulnerabilidad genuina de un icono de la televisión generó impacto.

Chenoa durante sus declaraciones tras romper con David Bisbal GTRES

Años más tarde, lejos de renegar de ese momento, la propia artista ha resignificado la escena con humor e inteligencia. El chándal, que confesó haber comprado en un supermercado por unos pocos euros, ha pasado de ser un recuerdo doloroso a convertirse en parte de su identidad pública. Frases como "yo en chándal no salgo más" han dado pie a una narrativa de empoderamiento que abraza el pasado sin dramatismo. Un claro ejemplo de cómo la moda, incluso la más cotidiana, puede convertirse en memoria colectiva.