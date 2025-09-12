'Operación Triunfo 2025': conoce a los 18 concursantes de la nueva edición

La gala 0 de 'Operación Triunfo 2025' iniciará con un total de 18 aspirantes: Olivia, Guillo Rist, Salma de Diego, Martín ‘Tinho’, Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Teyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique. Todos ellos subirán al escenario el próximo lunes 15 de septiembre a las 22:00 con el objetivo de ganarse un puesto en la Academia, aunque solo 16 continuarán su camino para luchar por su sueño musical en el talent show de Gestmusic. Entre los concursantes destaca la presencia de Javi Crespo, ganador de 'La Voz' en 2022 junto a Antonio Orozco, que con apenas 18 años ya había demostrado su talento previamente en 'La Voz Kids' y ahora busca consolidarse en 'OT'.

'Operación Triunfo 2025'arranca el lunes 15 de septiembre con múltiples cambios en su dinámica. Las galas podrán seguirse en directo no solo en España, sino también en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. La gala principal amplía su duración hasta las 00:00, media hora más que en ediciones anteriores, y desaparece la posgala. En cuanto a la actividad semanal, se introduce el 'Tiktok Corner': los viernes a las 15:00 los concursantes reaccionarán a vídeos seleccionados por el programa, tras haber tenido acceso durante 15 minutos semanales a la plataforma, siempre sin información del exterior. El claustro de profesores, con Noemí al frente, seguirá las galas desde la academia y solo aparecerá en pantalla para salvar a concursantes o hacer valoraciones. Además, se actualiza el horario oficial: los viernes a las 09:30 salida al exterior, a las 15:00 Tiktok Corner y a las 20:00 Chat. Las clases de Andrea Vilallonga serán los sábados a las 11:00. Los pases de micros también cambian: el del jueves pasa a las 20:00 y ya no se emitirá en YouTube, sino en Prime Video, y el del sábado se retrasa de las 16:00 a las 20:00, también en la plataforma.

Claustro y jurado renovado

Esta edición tendrá 12 galas numeradas, más la gala 0 de este próximo 15 de septiembre y la gala final del día 15 de diciembre. Estas serán las fechas de las galas de 'OT 2025', que pondrán patas arribas a nuestro país en la noche de los lunes:

15 de septiembre-Gala 0

22 de septiembre-Gala 1

29 de septiembre-Gala 2

6 de octubre-Gala 3

13 de octubre-Gala 4

20 de octubre-Gala 5

27 de octubre-Gala 6

3 de noviembre-Gala 7

10 de noviembre-Gala 8

17 de noviembre-Gala 9

24 de noviembre-Gala 10

1 de diciembre-Gala 11

8 de diciembre-Gala 12

15 de septiembre-Gala Final

Prime Video confirmó a mediados de junio los nuevos profesores que conformarán la Academia de la edición 2025 de 'Operación Triunfo', que ya ha terminado los castings presenciales en distintas ciudades del territorio español. Con Chenoa en el papel de maestra de ceremonias y Noemí Galera liderando la Academia del concurso musical, el certamen ha fichado a dos nuevos maestros para su claustro: Pol Cejas y LaDani Fernández Pozo. El resto de profesorado forma parte de la edición de 2023 que conquistó la artista zaragozana Naiara Moreno y se encargaran de enseñar a los futuros concursantes de 'Operación Triunfo' que saldrán de la prueba final celebrada en Barcelona, que dará a conocer a los 18 aspirantes finales que lucharán en la gala 0 su puesto dentro de la Academia que ha formado a grandes artistas del panorama musical como David Bisbal, Bustamante, Chenoa, Manuel Carrasco, Pablo López, Amaia, Aitana, Lola Índigo y un largo etcétera. Además, Míriam Rodríguez regresa al programa que le alzó al estrellato nacional, 'Operación Triunfo', esta vez no como concursante, tampoco como profesora. Será la nueva presentadora de 'Conexión OT', el nuevo magacín diario dentro del certamen musical que se emitirá de martes a sábado y ofrecerá a los seguidores del programa un acceso privilegiado a la vida dentro de la Academia. El espacio traerá imágenes inéditas, vídeos exclusivos y conexiones en directo con los concursantes, permitiendo conocer de cerca su evolución, convivencia y ensayos. Además, contará con entrevistas especiales y contenido detrás de cámaras que enriquecerá la experiencia de los fanáticos del concurso. La gallega regresa a la Academia de 'OT' tras quedar tercera en la edición 2017-2018, detrás de Amaia Romero (vencedora) y Aitana Ocaña (segunda), aunque sí quedó en primera posición en la décima edición de 'Tu cara me suena'.

Trabajadores de 'OT 2025'

Profesores

Noemí Galera – Directora de la Academia

Manu Guix – Director Musical

Mamen Márquez – Técnica Vocal

Vicky Gómez – Coreógrafa

La Dani – Interpretación

Vic Mirallas – Repaso Musical

Pablo Lluch – Repaso Musical

Judith Endje – Baile Urbano

Andrea Vilallonga – Imagen y Comunicación

Pol Cejas – Entrenamiento Físico y Yoga

Jueces

Abraham Mateo

Leire Martínez

Guille Milkyway

Cris Regatero

Presentadoras