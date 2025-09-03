Susana Saborido conquista ‘El Hormiguero’ con un look que adelanta dos de las tendencias más potentes de este otoño 2025

La noche del martes 2 de septiembre, Susana Saborido y Joaquín Sánchez visitaron el plató de El Hormiguero para presentar la nueva temporada de Emparejados, su exitoso formato de televisión. Como era de esperar, la pareja derrochó complicidad, humor y naturalidad, pero fue el look de Susana el que acaparó todos los titulares y se ha convertido en uno de los más comentados en redes sociales.

La sevillana volvió a demostrar que sabe adelantarse a las tendencias y apostó por un estilismo perfecto para inspirar los looks de este otoño 2025, combinando dos piezas que serán un must en cualquier armario: la chaqueta de flecos y los vaqueros con brillos. Su aparición no solo marcó estilo, sino que también nos dejó claro qué prendas dominarán la nueva temporada.

La chaqueta de flecos, el detalle estrella que arrasa este otoño

Si hay una prenda que veremos por todas partes en los próximos meses, esa será la chaqueta de flecos. Susana eligió un diseño en tono crudo, confeccionado en un tejido ligero con caída fluida, perfecto para combinar elegancia y movimiento. El detalle de los flecos aporta dinamismo al look y suma un aire sofisticado y divertido al mismo tiempo.

Este tipo de chaquetas se convierte en la pieza clave para elevar cualquier estilismo, ya sea con vaqueros, vestidos midi o pantalones sastre. La elección de Susana confirma que los flecos se consolidan como una de las tendencias imprescindibles de la temporada y que además favorecen a todas las edades.

Vaqueros con brillos: el toque diferente que marcará la diferencia

Para completar el look, Susana apostó por unos vaqueros de corte recto con detalles de brillos, otra de las grandes tendencias de este otoño. Este tipo de denim es perfecto para quienes buscan actualizar sus básicos con un punto de luz y un acabado más sofisticado. Combinados con prendas neutras, como hizo ella, los jeans con detalles brillantes son ideales para crear estilismos versátiles que funcionan tanto de día como de noche.

Su propuesta demuestra que no es necesario renunciar a la comodidad para seguir las tendencias. Los vaqueros con aplicaciones y destellos permiten conseguir un look fresco, juvenil y cargado de personalidad, convirtiéndose en una inversión segura para los próximos meses.

Un look cómodo, actual y fácil de copiar

El estilismo de Susana Saborido en El Hormigueroha sido aplaudido por su capacidad de combinar tendencias sin renunciar a la naturalidad. La mezcla de básicos renovados, como el denim con detalles brillantes, y prendas más especiales, como la chaqueta de flecos, convierten su look en uno de los más inspiradores para este otoño.

Susana Saborido. Gtres

Su apuesta confirma que la moda de 2025 sigue enfocada en la versatilidad y la comodidad, pero sin perder de vista la elegancia. Un conjunto perfecto para copiar, tanto para una cena con amigos como para un plan más informal, y que, sin duda, veremos replicado en Instagram en las próximas semanas.