Óscar Casas, André Lamoglia y Álvaro Mel alcanzan la 'élite' de los actores del momento

Óscar Casas, André Lamoglia y Álvaro Mel rompen la alfombra en 'Wolcome to the new era'. El evento celebrado en Callao se ha hecho eco de los gritos dirigidos a los actores de los últimos estrenos. Tras poner un pie en la alfombra, los aplausos y los chillidos de los más fieles retumbaban en la capital.

Tenemos claro que tras protagonizar una película en la gran pantalla los actores son acogidos por gran parte de la población. Los tiempos han cambiado, y ahora también entran en juego las plataformas para llevar al éxito a los interpretes. Los proyectos son totalmente diferentes y se han reproducido en diferentes plataformas o en la gran pantalla, pero

Óscar Casas ha protagonizado la primera película dirigida por su hermano, Mario Casas. 'Mi Soledad Tiene Alas' ha sido todo un éxito. El pequeño de los hermanos afirma estar muy contento por la acogida del film. Asimismo, asegura que se ha sido un proyecto que le ha cambiado la vida a los dos.

'Élite' ha vuelto con una temporada donde los nuevos personajes llegaron para quedarse. André Lamoglia se ha convertido en uno de los protagonistas del drama juvenil a los que los seguidores tienen especial cariño. Tras su gran renombre en España por la serie, el actor niega haber cambiado grandes aspectos de su vida, eso si, ahora le paran con más frecuencia en la calle para hacerse fotos y le dicen "cosas bonitas", una parte especial de su profesión.

"Cada proyecto que vas haciendo amplias audiencia", afirma Álvaro Mel. Tras su audiencia consolidada en redes sociales por formar parte inicialmente del mundo influencer, ahora ha conseguido adentrarse de lleno en la pantalla con la comedia romántica 'Un cuento perfecto' junto a Anna Castillo. La película ha logrado hacerle un hueco a nivel internacional.