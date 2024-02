Los mejores regalos para sorprender a tu amor (o a ti) este San Valentín

Este año San Valentín viene con competencia, porque también es Carnaval. Pero si como decía Celia Cruz, "La vida es un Carnaval", ¿qué sería de la vida sin amor?

Puedes ser detractor o no, puede ser que estés en un momento vital que no invita a celebrarlo, pero de este día tan rojo no podrás escapar.

Así, que con el corazón rebosante de amor os dejo mi lista de imprescindibles para ponerte guapa, para acertar con tu media naranja, o para darte el capricho que te mereces.

Yo ya tengo escogido el sitio para celebrarlo con mi gran amor, ABYA es un espacio sensorial ubicado en el emblemático Palacio de Saldaña de Madrid en el que se unen gastronomía, cultura, ritmo y arte. Su chef Aurelio Morales, ganador de una estrella Michelin y dos soles Repsol, crea recetas universales y frescas. Y ese mismo día el restaurante ofrece una tarta en forma de corazón y cóctel especial diseñado para la ocasión.

Restaurante ABYA ABYA

Pero también lo puedes celebrar el día siguiente, día de la celebración de los Lupercales, que algunos señalan como el origen de la fiesta de San Valentín en la antigua Roma. Para ese día elegiré Portonovo y su menú de corazones. Entre guiños al color de la pasión y recetas que fusionan tradición y modernidad, el chef Cerdán nos guía a través de una experiencia de sabores.

El menú de corazones de Portonovo Portonovo

Y días antes, como en el Café de la Ópera, que ha preparado un menú muy especial para acompañar a su ya conocida Una Cena Cantada, con cantantes de ópera acompañados al piano, que se podrá disfrutar el sábado 10 y el sábado 17 de febrero, y el 14, por supuesto.

Cena cantada en el Café de la Ópera Café de la Ópera

O si prefieres más lujo, como que te recoja un Bentley con chófer privado, algunas propuestas especiales fuera de carta y maridaje con Dom Pérignon, debes ir al Jimmy's Restaurant. Las reservas son súper limitadas. El coste de la experiencia completa para dos personas es de 1.500€. Pero si no es ese día, ¿cuándo lo vas a hacer?

Coche Bentley Bentley

Pero para los que prefieran celebrarlo en casa, una buena cesta gourmet siempre queda bien. yo me decantaría por la de Vanille que envían a toda la península y además tienen una selección de productos de Mr. Wonderful que harán que el regalo sea redondo.

Caja Gourmet Vanille Vanille

Para crear una atmósfera romántica que os acompañe durante la velada, los ambientadores concentrados de Foresan os pueden ayudar. Amber es un bouquet aromático que fusiona notas picantes, envolventes y cálidas, con la profundidad amaderada de la canela; un ambiente cálido y seductor, haciendo que la experiencia sea inolvidable.

Ambientador Foresan Foresan

Para los más cocinillas y fans de las parrillas, hay una interior con Plancha y Freidora de Aire 7 de 1 Ninja® Foodi® MAX PRO, ¡que es una pasada! Me parece un electrodoméstico indispensable porque se pueden cocinar muchas cosas, con numerosas funciones, que también pueden predefinirse. Un vinito con tu pareja y a cocinar juntos y felices.

Plancha y Freidora de Aire 7 de 1 Ninja® Foodi® MAX PRO Ninja® Foodi® MAX PRO

Hay más formas de celebrarlo, por ejemplo, con un buen masaje para dos. El Aire Ancien Baths organiza un evento donde las flores son las protagonistas. Un espacio íntimo, para un masaje relajando en un ambiente iluminado por velas, que termina con un momento de conexión en pareja mientras se degusta un aperitivo dulce.

Y otro plan dulce es disfrutar de alguna de las maravillosas tartas de Turris, sus corazones de hojaldre conquistan. ¡Y encima puedes regalar un taller para aprender a hacerlos en casa! Tiene un precio de 30€ y el importe íntegro va destinado a la Fundación Oncología infantil Enriqueta Vilavecchia, eso sí que es amor del bueno.

Tarta de corazón de Turris Turris

¿Y quién dice que el gran amor de tu vida no puede ser tu perro? The Doog Life lanza un pack especial durante todo el mes de febrero, que incluye una ilustración con el mensaje “todo lo que necesitas es amor y un perro”. PVP. Desde 43,90€

The Doog Life lanza un pack especial durante todo el mes de febrero The Doog Life

Amor significa besos, y para eso hay que preparar los labios. Me gusta la firma de alta cosmética natural de Navarra Massada y su Plenitude Lip Volume Redensifying Cream, un tratamiento específico para la zona de los labios y su contorno, que les devuelve el volumen.

Me gusta la firma de alta cosmética natural de Navarra Massada y su Plenitude Lip Volume Redensifying Cream Navarra Massada

Kuka & Chic tiene un labial con efecto mate, intenso y duradero: Amore. Con Vitamina E y aceites naturales humectantes como el aceite de jojoba y de sandía, que harán que tu boca quiera ser besada. Precio: 25€.

Kuka & Chic tiene un labial con efecto mate, intenso y duradero Kuka & Chic

Y qué bonitas se ven las bocas de las mujeres con los labios maquillados. Pero qué bonitas se ven las bocas de todos con los dientes más blancos. Este San Valentín promovamos las bocas más sanas y los dientes más blancos gracias a las tiras de Dr. Inuk. Yo conocía las tiras adhesivas blanqueantes cuando iba a Estados Unidos, pero como contenían peróxido de hidrógeno creaban mucha sensibilidad. Dr. Inuk, marca española y súper puntera, ha conseguido la misma efectividad, pero sin dañar ni provocar sensibilidad. Drinuk.com

Tiras blanqueantes de Dr. Inuk Dr. Inuk

Si estás esquiando en esa fecha, eres afortunad@ por haber encontrado nieve. Y tu piel será más afortunada, la tuya y la de tu amante, por encontrar el aceite que la reparará después de las agresiones del frío, el Aceite facial Regenerador+ de Mila Bonis, cosmética natural con biotecnología avanzada y made in Spain. Aporta una sensación muy agradable gracias a su textura ultrasedosa. Y es perfecto para llevar en el neceser de viaje ya que su tamaño es reducido y cunde muchísimo, puesto que con 1-2 gotas por aplicación es suficiente. En farmacias y en milabonis.es

El Aceite facial Regenerador+ de Mila Bonis Mila Bonis

Regalar una de las joyas de Suma Cruz alegra cualquier día y cualquier look. Sólo tenéis que ver la foto y vuestro cuore empezará a latir bien fuerte.

Joyas de Suma Cruz Joyas de Suma Cruz

Y fuerte también son los auto regalos de placer para disfrutar a solas o en pareja con las propuestas de We-vibe, para amarte con ganas o porque “toca”: juegos de cartas, juguetes estimulantes, como el nuevo juguete con forma de O, para “jugar con amor”.

Juguete de We-vibe We-vibe

Ya sabemos que para después de tantos juegos hay que hidratar ciertas zonas. Por eso, la marca que ha creado la ginecóloga Marta Sánchez-Dehesa para la salud íntima de las mujeres en la peri y menopausia, Wopausia, va a tener un efecto wow en tu vida. El gel lubricante impulsa tu vida íntima. Wopausia.com

Gel lubricante de Wopausia Wopausia

El rojo es el color de este día, por eso me han gustado tanto las propuestas de la firma de cosmética orgánica española más rebelde, Eleven Obi.

Propuestas de Eleven Obi Eleven Obi

Y que es la favorita de nuestra reina Letizia. Como tiene alma japonesa se inspiran en la milenaria técnica Furoshiki, que consiste en envolver regalos de forma sostenible utilizando tejidos reutilizables como la seda o el algodón. Su crema Stem Cell + Ceramide Peptide Cream incorpora células madre de orquídea para combatir los signos de la edad. En farmacias y en elevenobi.com

Crema Stem Cell + Ceramide Peptide Cream Eleven OBI

Soy muy fan de los perfumes nicho, y si enciman tienen nombre de cóctel, aún más, como este Gin Fizz de la firma francesa Lubin. La firma se lo dedicó a la inolvidable actriz norteamericana Grace Kelly, elegante, sofisticada, y que acabó siendo princesa. Muy chic, fresco y chispeante, su nombre evoca el cóctel en boga en los 'bares americanos' de París en aquella época dorada.

Perfume Gin Fizz de la firma francesa Lubin Lubin

Y hablando de oro, Francis Kurkdjian, perfumista creador de Dior desde 2021, se ha sumergido en el universo de J’adore para crear L’Or de J’adore, un nuevo perfume sensual, redondo y solar, inspirado en una gota de oro líquido cayendo sobre un hombro desnudo. Se trata de regalar una auténtica joya, ya que contiene un tapón de oro fundido que se conserva para siempre. Y en breve, será recargable. Precio en dior.com: 166€ en 50ml.

Rituals honra el poder infinito del amor y nos invita a compartirlo con nuestros seres amados. Como The Ritual of Ayurveda, un cofre con productos que ayudan a recuperar el equilibrio y celebrar una primavera eterna con las notas de la rosa india y las almendras dulces.

The Ritual of Ayurveda ofrece un cofre con productos que ayudan a recuperar el equilibrio The Ritual of Ayurveda

¿Para los despistados? Los cofres regalo son siempre una buena opción, por ejemplo, los de Wellness Boutique, Gold desde 300€, Platinum 500€ y Black 850€. A veces el amor no tiene precio.

Los cofres de Wellness Boutique son siempre una buena opción Wellness Boutique

En Abanuc tienen un Dúo de San Valentín con Baies y Roses Edición Limitada de DIPTYQUE que es una preciosidad. Los dos best sellers de Diptyque, Baies y Roses, son la representación de la pareja perfecta, y así crear una atmósfera perfumada impregnada de romanticismo.

Baies y Roses Edición Limitada de DIPTYQUE DIPTYQUE

Una iniciativa que me ha encantado es la de Flowwow, una plataforma que da voz a los comercios locales, que les da visibilidad en todas las partes del mundo. ¿Quieres enviarle flores a tu pareja que este San Valentín va a estar en otra ciudad? Te enseñan opciones de comercios locales, fotos del producto antes de comprarlo e incluso más ideas para regalar.

Y hablando de iniciativas. ¿Y si te dijera de celebrar ese día en un hotel maravilloso de Mallorca? Seguro que con esta idea si eres reacio a la fecha, te ibas a enamorar. Un lujoso hotel de cinco estrellas, el Zafiro Palace Andratx, localizado en lo alto de Camp de Mar, una zona de belleza natural de la isla de Mallorca y rodeado por las montañas de la Sierra Tramuntana, con vistas al mar y a la bahía, con cena romántica, masaje para dos, una piscina exclusiva y las mejores atenciones. Zafirohotels.com

Hotel Zafiro Palace Andratx Zafiro Palace Andratx

¡Feliz San Valentín!