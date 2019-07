Moisés Nieto, el diseñador que recicla manteles y servilletas

Ayer dieron el pistoletazo de salida los desfiles «off», es decir, fuera de Ifema, de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Entre ellos, el de Moisés Nieto (Úbeda, 1984), que se ha abierto paso en la moda de vanguardia gracias a su creatividad, pero también a su eterno afán por investigar y crear tejidos a partir de materiales reciclados.

El modisto jienense asegura que no aspira a mucho más de lo que tiene ahora, «quiero seguir aprendiendo e innovando; buscando nuevas propuestas para que la industria contamine mucho menos y sobre todo que no se produzcan tantas piezas y que su consumo sea menor. El gran reto de la moda actual es sobrevivir a las tiendas multimarcas». Nieto presentó ayer su colección de mujer primavera-verano 2020 con una original performance: de grandes tendederos colgantes prendía «la colada» que cuatro modelos iban recogiendo para su presentación sobre la pasarela improvisada en el IED de Madrid. Una colección inspirada en el concepto de lujo que tiene el Premio Nacional de Moda 2017, «una sobremesa con amigos y una fiesta que es algo que nunca puedo hacer por el volumen de trabajo y el ritmo de vida que llevamos. Para mí el lujo significa eso: tiempo, descanso y tranquilidad». En esta propuesta estival de verano, sigue investigando a favor del medio ambiente, reciclando tejidos y creando otros nuevos. «La de ahora está realizada a base del ajuar familiar. He rescatado mantelerías bordadas con vainica, sábanas , servilletas bordadas y muchos elementos como de ropa de hogar. Objetos que para mí son un lujo tener y que están en completo desuso. Hemos partido de un cuadrado que es un mantel y con él hemos ido envolviendo el cuerpo de la mujer para hacer unas prendas muy especiales». Una propuesta en la que se mezcla el Mediterráneo , la fiesta y el color.

Entre los colores por los que apuesta destaca sobre todo el blanco, una pequeña escala de grises, algún verde agrisado, tonos crudos, azul marino y rosa palo. Y, en cuanto a los tejidos son naturales como el lino, el algodón y alguna seda. «Todo lo demás son los manteles y servilletas en sí. Hemos hecho un delicado trabajo de patchwork, rescatando parte de los manteles para aplicarlos a vestidos, camisas y pañuelos».

Se acaba el chollo

«Ahora ya llamamos moda a todo. Para mí la moda no son las tiendas multimarcas o el consumo masivo de ropa. Llevamos años evolucionando

en la creación de tejidos nuevos, pero aún tenemos frentes abiertos. Me obsesiona el futuro, el qué va a pasar, en cómo debemos consumir la ropa para no fastidiar el medio ambiente.

La moda sostenible es el futuro de la moda o vamos hacia ese modelo o se nos acaba el chollo», sentencia Nieto. Éste es el cuarto desfile del jienense fuera de Ifema, «prefiero un formato más personal y privado. Ifema me parece una forma antigua de presentar una colección; es un pabellón anodino que no proporciona nada interesante. No quiero ser un diseñador más que va allí a presentar sus prendas. Quiero dejar huella en los sitios en los que presento y cómo la presento. Busco que la gente se enamore de lo que hago, que respiren el mismo concepto que yo o esa sensibilidad que le pongo a la hora de hacer las colecciones». Humilde y cauteloso, no busca vestir a grandes celebrities, «no lo rechazo, pero lo vería simplemente como una acción de marketing».

Además, ayer también desfiló Carlota Barrera que presentó su colección de hombre, con un toque femenino (imagen silueteada). «Que se lo pueda poner una mujer, perfecto, me encantará verlo, pero está diseñada para un cuerpo masculino», destaca la ganadora del premio «Who's on Next».

Sábado 6: Hoy le toca el turno a los desfiles de Samsung Ego, que crece y se internacionaliza como plataforma de apoyo a la innovación en la moda.