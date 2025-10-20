Risto Mejide confirma el “sueño de amor” que vive con su nueva novia

Risto Mejide está disfrutando de la vida al máximo y poco o nada le importa lo que opinen terceras personas. Lo de opinar es lo suyo, al menos hasta ahora, pues acaba de anunciar el final de su etapa como jurado de ‘talent show’. También, para sorpresa de muchos, ha salido del mercado de solteros. Después de su último fracaso amoroso con Laia Grassi, con la que estuvo tan solo cuatro meses, ahora prueba suerte con una nueva ilusión, de nombre Merche.

El presentador de ‘Todo es mentira’ no es de los que presume de su vida amorosa, pero tampoco esconde lo que siente. No suele entrar en muchos detalles sobre su situación sentimental, pero sí que suele compartir con el público en redes sociales el estado de su corazón. Como ahora, que confirma los rumores que han estado pululando estas semanas y grita a los cuatro vientos que vuelve a estar enamorado. Y es que se ha entregado de lleno a sus nuevos sentimientos y se ha declarado ya a su nuevo amor.

Risto Mejide se pone romántico con Merche

Tan solo unos meses después de conocerse su ruptura de Laia Grassi, su breve última ilusión, vuelve a estar ennoviado. Ha dejado aparcado lo suyo con la experta en Inteligencia Artificial y estrecha lazos ahora con una joven historiadora del arte de Gijón. Con ella comienza a dar los primeros pasos de una relación, la cual han decido emplazar ahora por las calles de Hamburgo. Desde esta ciudad de Alemania han dado señales de vida a través de sus redes sociales, no solo para dejar constancia de su periplo, sino también de lo romántico que está resultando la experiencia.

Desde un puente de Hamburgo y con un atardecer como telón de fondo, Risto Mejide ha escrito una palabra. En alemán, ‘Liebestraum’, que en español vendrá a traducirse como “un sueño de amor”. Está meloso y el romanticismo le desborda hasta en otros idiomas. Una forma sutil para confirmar que está de nuevo enamorado, que Merche está despertando en él unos profundos sentimientos que no puede controlar y que mucho menos va a silenciar. Tan solo cuando uno está tan convencido de lo feliz que otra persona le hace es capaz de presumir de ella ante su amplia audiencia viral, más sabiendo la repercusión mediática que tendrá.

“Lo inevitable siempre encuentra su manera. En Hamburgo o en el fin del mundo. Te amo maldita sea”, ha sido la respuesta de Merche al mensaje de Risto Mejide. Ella tampoco se anda entre grises y tiene claro lo que siente por el presentador. Un mensaje que no deja lugar a dudas de que lo suyo va más allá de la amistad, a pesar de que lleven escasas semanas estrechando lazos. Van en serio y, al parecer, a corazón abierto y sin miedo a perder.