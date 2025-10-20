Patricia Pardo y Christian Gálvez amplía la familia y presentan a Meiga

Patricia Pardo y Christian Gálvez parecen estar viviendo en una eterna luna de miel. Y eso que han hecho frente a varias polémicas y en algunas ocasiones se han visto obligados a ponerse serios para frenar los ataques de Almudena Cid, así como los rumores sobre cómo comenzó lo suyo. Sobre ellos ha planeado siempre la idea de que su amor se coció en los pasillos de Telecinco, pero hay quien dice que ambos estaban casados cuando sucedió. Ellos lo han negado en mil y una ocasiones, mientras defienden lo felices que son con la familia que han formado.

Una en la que, por cierto, han recibido un miembro nuevo. Quizá, el que será el más mimados por todos, pues con tan solo verlo incita a cogerlo en brazos y colmarle de mimos y atenciones. Así lo hace ya la presentadora, que es incapaz de soltar al cachorro que ha presentado al mundo. Y es que han decidido ampliar la familia con un perrito que va a hacer las mieles de sus hijos, mientras aprenden importantes lecciones sobre la responsabilidad y el respeto a los animales.

Nuevo miembro en la familia Pardo-Gálvez

Patricia Pardo ha sucumbido a los deseos de sus hijas, que siempre han soñado con tener un perro al que consentir en casa. Están emocionadísimas tras llegar a casa y encontrarse que una preciosa perrita ha entrado a formar parte de la familia. No solo Aurora y Sofía, sino también el pequeño Luca, que el próximo mes de diciembre cumple dos años y ya ha sido desbancado como el pequeño del clan. Seguro no le ha importado lo más mínimo cuando ha podido jugar su primer día con la tierna Meiga.

“Y yo sin imaginar que a mis 42 años iba a descubrir tanta ternura… ¡Bienvenida a casa, Meiga!”, escribía Patricia Pardo como acompañamiento a la foto en la que cede todo el protagonismo a la nueva niña de sus ojos. La presentadora de ‘Vamos a ver’ se derrite con su perrita, una caniche toy, de la que volvió a presumir en sus redes sociales poco después con una nueva publicación: “Mi cara de: voy a morir de amor al conocerla”, decía en otra instantánea con Meiga en sus brazos.

Patricia Pardo con su perrita Meiga Instagram

Un nombre, por cierto, de lo más gallego, que a buen seguro eligió la comunicadora. Patricia Pardo está muy orgullosa de sus raíces y siempre que puede, pone rumbo a Galicia para compartir con los suyos. Pero también quiere sentir cerca a su tierra durante su estancia en Madrid, de ahí que se rodee de referencias constantes a sus tradiciones. Como así ha hecho con la elección del nombre de su perrita Meiga, o como hizo con su hijo con Christian Gálvez. Y es que Luca, según confesó la pareja, viene a ser la unión de luz y camino, palabras que han sido protagonistas durante el romance de la pareja, especialmente cuando viajan a Galicia.