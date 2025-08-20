Palestina estará representada en Miss Universo 2025: así es Nadeen Ayoub, su candidata a la corona

Dentro de tres meses, candidatas de más de 100 países y territorios se reunirán en Tailandia para uno de los eventos más seguidos cada año. El certamen de Miss Universo celebrará este 21 de noviembre su edición número 74, en la que se espera que la danesa Victoria Kjaer Theilvig corone a su sucesora.

Más de 60 participantes ya han sido confirmadas a día de hoy. Además de la abanderada de España, la gallega Andrea Valero, algunas favoritas empiezan a desmarcarse del resto de la promoción. La ecuatoriana Nadia Mejía, la venezolana Stephany Abasali y la marfileña Olivia Yacé suenan con fuerza en las primeras quinielas de cara a la contienda internacional.

Un debut que ha sorprendido bastante

Pese a contar con más de siete décadas de historia, la mayoría de ediciones del certamen suelen incluir a alguna que otra nación debutante. Y es que este año, Miss Universo será testigo por primera vez en su historia de la participación de una Miss Palestina.

Nadeen Ayoub fue segunda dama de honor en Miss Tierra 2022 Francis R Malasig / EPA-EFE/Shutterstock file

Nadeen Ayoub es psicóloga, tiene 30 años y es de Ramallah, la capital administrativa del país. No se trata de la primera toma de contacto de la modelo con el mundo de los concursos de belleza, ya que en 2022 fue segunda dama de honor en Miss Tierra, otro prestigioso certamen.

En su vídeo de presentación como Miss Universo Palestina, Ayoub se define a sí misma y a su nación como "algo más que sufrimiento". "Somos resiliencia, esperanza y el latido de una patria que vive a través de nosotros", expresa con determinación la activista.

En Miss Universo, todas las concursantes deben de presentar un proyecto social de cara a su participación. Durante su presentación, la candidata palestina ha mencionado la iniciativa 'Sayidat Falasteen', un espacio donde "compartirá historias que no suelen aparecer en las noticias". "Estoy orgullosa de realizar este camino, no solo como Miss Palestina, pero como esa voz para aquellos que necesitan ser vistos y escuchados".