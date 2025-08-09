Lorena Bernal: "Lo de ser Miss fue una anécdota para seguir siendo quién soy"

Desde que fue elegida Miss España en el año 1999, Lorena Bernal (Argentina, 1981) siempre ha buscado lo mismo: ayudar. Convertirse en reina de la belleza le ha dado un foco con el que ha construido carrera en televisión y cine y más tarde, «Live, Love, Better», una plataforma enfocada en el desarrollo personal. El motivo de nuestra charla hoy es su nuevo libro «Empieza por ti. Cómo encontrar paz y felicidad verdaderas», de la editorial Harpers Collins. La actriz, empresaria y coach, madre de tres hijos y casada con el futbolista Mikel Arteta desde 2010, arranca con la clave: «Tenemos que empezar por nosotros. Tendemos a culpar a lo externo: cosas materiales, padres, hijos o pareja, como la causa de nuestra infelicidad. Debemos cambiar desde dentro, desde la observación a ti mismo y mejorándote en ese cambio».

-España es uno de los países que más ansiolíticos consume y donde, encima, la calidad del sueño es peor. ¿Por qué no estamos contentos?

Tenemos un vacío que no sabemos cómo llenar y nos persigue, antes de dormir, cuando estamos el silencio, y no tenemos las herramientas para llenarlo, entonces vamos a por cosas que nos entretengan o nos metemos una pastilla. Además, estamos demasiado conectados con nuestros pensamientos y es inevitable esa ansiedad. Se llama sobrepensar.

-En especial, llama a las mujeres a desaprender y salir de la confusión. ¿Cómo?

Cuando somos pequeñas, somos puras, curiosas y poco a poco nos van diciendo «no llames la atención, no hables tanto», y dejamos de ser quienes somos para ser aceptadas. Hay que conectar con esa niña y descubrir quién eres.

-¿Y cómo se rinde uno al amor, como aconseja?

Uno se rinde al amor quitándose los miedos que frenan. Mucha gente piensa que si ama de verdad va a sufrir, pero si tienes ese freno es muy difícil disfrutar quién eres.

-Repite un mantra: «Hago suficiente, tengo suficiente, soy suficiente».

Sí. Realmente estamos educados para tener más, ser mejor y eso implica un descontento constante, del que te acabas dando cuenta en el lecho de muerte. Nunca disfrutas de lo que haces y de lo que eres y este mantra es súper poderoso. Debemos pensar que somos seres vivos. El árbol no quiere tener más fruta, simplemente es. Si quitamos la mente que te recuerda que no es suficiente, descubres la paz.

Lorena Bernal Gtres

-El libro incluye prácticas para encontrar respuestas….

La que más me gusta es una que llama a borrar la memoria y a enfrentarte a cada persona o situación como si fuera la primera vez. Si te enfrentas a tu jefe, a los padres del colegio, sin pasado, sin expectativas, descubres cosas maravillosas.

-Viene de una familia humilde, de unos abuelos que huyeron de la guerra a Argentina. ¿Hasta qué punto eso forjó su personalidad?

Tuve un abuelo que peleó por sus ideales en una guerra, padres que vendieron todo en Argentina y vinieron a España sin una peseta. Por otro lado, he vivido con mi abuela, que perdió un hijo cuando tenía 18 años y amaba la vida. Siempre tenía una taza de arroz para dar. A la vez, yo iba a un colegio de los más caros de San Sebastián porque mi padre trabajaba allí haciendo de fontanero y de electricista. Mis amigos eran de buena familia y yo, pertenecía a un barrio humilde. Todo eso vive en mí.

-Fundó la plataforma “Live, Love, Better”. ¿Ahí empezó a trabajar su propósito de vida?

Sí, ahí pude integrar mis facetas, de artista, modelo, actriz, presentadora, madre y coach. Pensé que podía dar charlas, porque tengo cosas que contar, he estudiado y quiero ayudar. Hacemos cursos sencillos y damos muchos charlas.

-Sus tres hijos y su marido, ¿siguen esta vida que recomienda?

En nuestra casa, cada uno es como es y ninguno intenta cambiar a nadie. Nos admiramos y lo verbalizamos. Vivimos desde la autenticidad y en casa nadie se queja de nada.

-¿Qué queda de esa joven que ganó Miss España en 1999?

Soy la misma persona, muy curiosa por el ser humano, por vivir experiencias Quería enseñar Psicología pero no me habrían escuchado tanto o no tendría la voz para ir a revistas, a programas del corazón si no hubiera ganado un concurso de belleza. Ha sido un camino muy divertido, ser actriz es un sueño, me encantan también el cine y la televisión. Lo de ser Miss fue una anécdota e mi vida profesional, para seguir siendo quien era. Me siento plena y feliz, tengo todo lo que necesito y quiero compartirlo