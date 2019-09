Paula Echevarría desmiente los rumores de embarazo

La actriz, que sigue siendo imagen de los teléfonos móviles Samsung, ha confesado que lleva años colaborando con la firma porque le encantan sus móviles. Tras la presentación la actriz atendió a los medios donde confesó que por el momento, no entra en sus planes ampliar la familia ni tampoco la boda. “El otro día una compañera me preguntó a las nueve de la mañana si estaba embarazada. Lo primero que me salió contestarle fue ‘será que estoy más gorda’. No estoy embarazada, que corra la pólvora y luego ya la frenaremos”, afirmó entre risas..

Con respecto a los móviles, señaló que “ya llevamos unas cuantas campañas, yo empecé con el siete si no me equivoco... Así que ya llevo unas cuentas campañas y cada una de ellas para mí, más bonita, que transmite más cosas y con un power impresionante. Somos mujeres muy variopintas, en el spot hay mucha variedad pero que cada una en lo suyo siempre sobresale”, afirma.

“yo soy muy positiva con la vida. Estoy feliz, con ganas de afrontar el nuevo curso, de todas las campañas que tengo por delante, de mis rodajes, estreno película el 15 de noviembre, luego el capítulo especial de Velvet... Vengo positiva no, lo siguiente”, aseguró Echevarria al término del acto.