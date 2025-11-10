El diario de Amilibia: Si Koldo se deja violar...

Rosa Díez presenta su libro «La sombra: memoria histórica de Zapatero». Ah, ZP y su mala sombra. Dice Rosa del expresidente: «Cambió la política y la forma de hacerla: rompió las reglas de la Transición y, por decisión estratégica, sustituyó los acuerdos entre distintos por una mayoría ideológica basada en el odio al otro». Y añade: «El único mérito que existe para medrar en el PSOE de hoy es demostrar que odias al PP más que a nadie».

Así que estamos otra vez, otro año, otro siglo, en plena fiesta nacional del odio, tan ricamente: hoy te odio más que ayer, pero menos que mañana. No me extraña que Rosalía huya de la abominación y en su trance místico parezca a punto de profesar en las madres ursulinas. Canta: «Quién pudiera vivir entre los dos/ primero amar al mundo/ y luego amar a Dios».

El Apolo de la Moncloa vive en su metaverso para amarse a sí mismo. José Luis Garci ve la cosa en un plano general: «No nos engañemos, los españoles nunca nos hemos querido los unos a los otros. Ni ahora ni antes». No ofrece ninguna solución al cainismo. Puede que no la haya. En medio de tanto rencor, vemos un detalle de total entrega carnal. Por fines comerciales, pero entrega al fin y al cabo.

Le ruega Koldo a Ángel Víctor Torres la agilización de unos pagos a Víctor de Aldama: «Por Dios, si lo consigues, me dejo violar por ti». Luego añade: «Lo último, no». Arrepentidos los quiere el Señor, pero queda el inicial ofrecimiento: poner el culo a merced de los mandamases es cosa antigua, pero ahora parece volver a la nueva picaresca como artículo vintage.

Si Koldo se deja violar, pon tu trasero a remojar. El ministro Óscar Puente, previsor, se ha hecho una colonoscopia.